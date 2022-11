Nyári Dia összesen 17 napot töltött a kolumbiai dzsungelben a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsor miatt. Köztudott, hogy a színésznő inzulinrezisztenciával küzd, és Tóth Tamás segítségével sikerült olyan étrendet és életmódot kialakítania, aminek köszönhetően jobb formában van, mint valaha.

Dia rendszeresen fut és sportol, és a táplálkozásra is nagy hangsúlyt fektet. Most egy tükör előtt készült fotóval számolt be arról, mi történt a dzsungelben, és hogyan hatott az egészségére és az alakjára az, hogy hetekig éhezett.

"Nem...tényleg nem kaptunk enni, csak amennyit nyertünk, és a minimál napi adagot, 80g rizs és ugyanennyi bab. Só akkor volt, ha tudtunk venni az "éjjelnappaliban" de többnyire nem. Nem álltam előtte mérlegre, így utána is felesleges lett volna, de a "referencia nadrágom", ami a képek is rajtam van, elég beszédes"

- kezdi Dia, aki odakint nem tudta tartani az IR étrendjét. A színésznő arról is írt, hogy az elején jól bírta a megvonásokat, de a vége felé volt már úgy, hogy szédelgett az éhségtől.

"Azt hittem, annál a másfél évnél semmi nem lesz keményebb, amíg küzdöttem a kemény IR diétával, és elértem a célom, de tévedtem. Ez a 17 nap sokkal durvább volt, a második felétől, de bírtam...ez is megvolt"

- vallotta be Dia, aki egy maraton után vágott neki a dzsungelkalandnak. A színésznő nem tagadja, hogy mióta hazatért, több édességet és gyorskaját evett, de tegnap elkezdett újra futni, és szeretne újra formába lendülni.