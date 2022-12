Az európai kultúrában elképzelhetetlen, hogy ne ünnepeljünk karácsony alkalmából. A szeretet ünnepe vallási okokból is hangsúlyos, hiszen ez a kereszténység második ünnepe. Mi történik ilyenkor azokban az országokban, ahol különböző okokból, de decemberben semmilyen formában nincs karácsony?

Hajlamosak lehetünk abba a tévhitbe esni, hogy a karácsonyt egy univerzális ünnepnek hisszük, ám erről világszerte más és más teória létezik. Azokban az országokban, ahol nem ünneplik a karácsonyt, szintén élhetnek hagyományőrző keresztények, mégsem általánosak a fényben úszó városrészek, a karácsonyi dömping vagy az ünnepi filmrepertoár.

Nézzük, mely országokról van szó:

Kína

Kínában nem számít nemzeti ünnepnek a karácsony, mellyel az európaiak Jézus Krisztus földi születését ünnepelik. A kínaiak inkább egy olyan alkalomként tekintenek december 24-ére, 25-ére, 26-ára, amikor összeülhetnek a barátokkal és együtt töltik az estét egy étteremben vagy egy karaoke bárban. Az igazán nagy bulizást inkább a kínai újévre tartogatják, amikor mindenkit elragad a fesztiváli hangulat. Annak ellenére, hogy náluk nincs eszmei értéke az ünnepnek, mégis úgy tűnik, hogy az ő kultúrájukban is elkezdett terjedni a karácsony iránti rajongás. Egyre több helyen díszbe öltöznek a plázák, és rájuk jellemzően giccsből ilyenkor sincs hiány.

Maldív-szigetek

Az utóbbi években divatossá vált, hogy a tehetősebbek év végén elvonulnak a világ elől és úti célnak egy egzotikus helyet választanak. A Maldív-szigetek fehér homokos tengerpartja tökéletes választás, főleg, mert itt igazán kiszakadhatunk az európai hidegből és élvezhetjük a napfény és a tenger varázsát. A lakosság itt 99%-ban muszlim, így nem csoda, hogy a karácsony nincs jelen a földi paradicsomban.

Thaiföld

A Maldív-szigetekkel egyetemben Thaiföld hasonló okoknál fogva válhat a télből nyárba vágyó turisták úti céljává. Itt azonban végkép nem találkozhatunk semmi ünnepivel, hiszen a helyiek gyakorlatilag hírből sem ismerik a karácsonyt. Ez alól kivétel a főváros, hiszen turisták százai látogatnak ilyenkor Bangkokba, ahol a látványos díszek által mégis jut mindenkinek egy csipetnyi a szeretet ünnepéből.

Marokkó

Az ország óriási muszlim kultúrával büszkélkedhet, melyre a nyugati hagyományok komoly befolyással bírtak. Ha erre járunk decemberben, akkor a nálunk megszokott karácsonyi kavalkád helyett hatalmas színes lampionokat láthatunk, és imára hívó beszédek szűrődnek ki a mecsetekből. A francia kultúra hatására néhány ünnepi mozzanatot átvettek, amelyeket inkább a kisgyermekes családok gyakorolnak, mégsem jellemző, hogy általánosságban mindenki ismeri az ünnepet.

Irán

Irán, Marokkóhoz hasonlóan szintén muszlim ország, így itt is kevés a karácsonyt ünneplő családok száma. Hiába igaz, hogy kulturálisan a karácsony nem tartozik a mindenki által gyakorolt és megtartott ünnepekhez, az utóbbi időben egyre elterjedtebb, hogy ők is ajándékoznak decemberben. Ez főleg a fiatalok kezdeményezésére kezdett elterjedni. A fővárosban, Teheránban és környékén a karácsony színeiben úszó vörös, arany és zöld színű ajándékokkal és díszes fákkal is találkozhatunk. Mégis, ha a karácsony a legkedvesebb ünneped, akkor ne Iránt válaszd úti célul.