A műsorvezető és családja év elején hagyta el Magyarországot és Balira költöztek. Most azonban hazatérnek, és el is árulta, miért döntöttek így.

Horváth Éva a közelgő ünnepek miatt tér vissza Magyarországra, ugyanis Balin nincs karácsony, sőt fenyőfát sem árulnak, ők viszont szerettek volna ünnepelni. A műsorvezető emellett a főzéssel is bajban lett volna, ugyanis nincs sütő abban a házban, ahol élnek.

Éva és családja azonban nem csak a karácsonyi ünnepekre érkezik haza:

A szilvesztert is itthon töltjük, ugyanis négy napra eléggé nagy luxus lenne hazajönni ilyen repülőjegyárak mellett, és egyébként is, ha már hazajövünk, jobb egy kicsit több időt tölteni itthon. Pár napot még maradunk az újévben, de utána megyünk is vissza

– mesélte a műsorvezető a Ripostnak.