Várhatóan decemberben mutatják be a Michael Schumacher életéről szóló dokumentumfilmet. A rendező most elárulta, hogy nem csak mint sportolót láthatjuk a pilótát.

Ahogy mi is megírtuk, dokumentumfilmet forgatnak Michael Schumacher életéről. A decemberben a mozikba kerülő alkotásban megszólal a sportoló családja is, de egészségi állapota továbbra is titok marad.

Ebből következően nemcsak úgy ismerhetjük meg Schumachert, mint ambiciózus sportolót és vérbeli profit, hanem úgy is, mint szeretetet és biztonságot nyújtó családapát. Ezenkívül eddig soha nem látott családi felvételek is bekerülnek a filmbe.

A Daily Mail cikke szerint az alkotók hihetetlenül hálásak, hogy a család ekkora bizalmat szavazott nekik, hogy bemutassák a 2013-ban síbalesetet szenvedett sportoló életét és eredményeit.