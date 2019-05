Már fut a mozikban a Csaló csajok, amelyben Anne Hathaway és Rebel Wilson gyakorolja hivatásszerűen a szélhámosnősködést, ebből az alkalomból pedig utánanéztünk: kik voltak emlékezetes elődjeik a filmvásznon.

A hal neve: Wanda (1988)

A gyémántokra vadászó filmbeli tolvajbanda egyetlen női tagja a bombázó Wanda, de hogy mennyire meghatározó figura az egész sztoriban azt jól jelzi, hogy a cím szójátéka is megemlékezik róla. Jamie Lee Curtis és a lökött, de annál szenvedélyesebb szeretőjét játszó Kevin Kline kettősét pedig sosem feledjük!

Svindlerek (1990)

Nem is csak egy, de mindjárt két ellenállhatatlan svindlernőt is felvonultat ez a műfaj egyéb darabjaihoz képest jóval sötétebb és kiábrándultabb szélhámosfilm: a John Cusack játszotta főszereplő csaja és anyja is ugyanabban a szakmában utazik, mint ő maga. Annette Bening és Anjelica Huston pedig olyannyira ellenállhatatlan, hogy az elég rossz vért szül a sztoriban is.

Drágaságom (2006)

Nagy pillákkal pislogó ártatlan kis őzike: elsőre mindenkinek ez ugrik be a franciák sztárszínésznőjéről, Audrey Tautou-ról – ő pedig ebben a filmben csaló csajt alakítva is kiaknázta ezen képességeit. Az általa elcsábított, majd kizsebelt gazdag férfiak közé azonban véletlenül egyszer csak egy szegény, egyszerű csávó is odakeveredik, ez pedig mindkettejük életében váratlan fordulatot jelent.

Focus – A látszat csal (2015)

A klasszikus mester és tanítványa sztori mindjárt másképp néz ki, ha a mester az élet sármos császára, a tanítvány pedig egy világszép tünemény, és mindkettejük foglalkozása szélhámos. Hiszen így törvényszerűen érkezik a szerelmi viszony is, de ki bízhat kiben olyanok esetében, akiknek lételemük a megtévesztés?

A szolgálólány (2016)

Ebben a koreai remekműben szintén forró pillanatokban gazdag szerelmi viszony szövődik a gazdag házba hátsó szándékkal küldött szolgálólány és a célpontul kiszemelt úrnője között – ez azonban még csak az első a történet csavarjai közül, amelyek több alkalommal is teljesen feje tetejére állítják mindazt, amit a látottakról tudni véltünk. Mint egy igazán lenyűgöző átverés!

Ocean's 8: Az évszázad átverése (2018)

A szélhámosfilmek terén alapvetésnek számít az Ocean's-trilógia George Clooney-val és Brad Pitt-tel meg az ő svihák csapatukkal, és pár hónappal ezelőtt megnézhettük, hogyan működik ugyanez a képlet egy csajbanda felvonultatásával. A filmben Sandra Bullock a George Clooney játszotta Danny Ocean húgát alakította, és a börtönből frissen szabadulva rögtön összetrombitálta a barátnőit az évszázad gyémántlopására.

Csaló csajok (2019)

Volt régen a Dajkamesék hölgyeknek Marlon Brandóval és David Nivennel, majd volt kicsit kevésbé rég a Riviéra vadorzói Michael Caine-nel és Steve Martinnal. Most ugyanebből a sztoriból megkapjuk az aktuális csajváltozatot is, amelyben Anne Hathaway és Rebel Wilson vadásznak balfácán férfiak pénzére, hogy aztán fellépjen a szokásos két dudás egy csárdában probléma.