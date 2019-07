Ha egy bérgyilkosra gondolunk, egy titokzatos és félelmetes férfi alakja ugrik be a legtöbb esetben, hisz ezen szakma képviselői leginkább közülük kerülnek ki – a valóságban és a mozivásznon is. Vannak azonban kivételek, és a filmek is egyre gyakrabban játszanak el a női bérgyilkosok ötletével. Így tesz a frissen mozikba kerülő Anna című film is, amelynek kapcsán listára gyűjtöttük a leghalálosabb mozis bérgyilkosnőket.

Halálvágta (1985)

A nyolcvanas évek közepén még nem nagyon fordulhatott elő, hogy egy igazi kasszasikernek szánt szuperprodukcióban egy női akcióhős, pláne bérgyilkosnő legyen a főszereplő, de James Bond oldalán, pontosabban ellenfeleként már találkozhattak a nézők egy igazán emlékezetes ilyen figurával. Akit ráadásul az amúgy is különleges megjelenésű és kisugárzású Grace Jones játszott, nem csak átvitt értelemben hozva a film legerősebb karakterét.

Utánunk a tűzözön (1996)

Családanya és bérgyilkosnő egyszerre, vagy inkább egymás után: ebben a filmben a Geena Davis játszotta főszereplőnő nem emlékszik a múltjára egy baleset miatt, így aztán annál nagyobb a meglepetése, amikor az a bizonyos múlt utoléri őt a békés jelenben. Ennél csak azok a képességei lepik meg jobban, amelyek visszatérnek, és amelyek egykor a szupertitkos kormányzati ügynök énjéhez tartoztak.

Kill Bill 1–2. (2003–2004)

Mi volt a Menyasszony, Quentin Tarantino korszakos filmjének főhőse, mielőtt a halálból visszatért bosszúálló angyallá lett volna? Hát bérgyilkos! És kiket tesz el sorban láb alól? A világ leghalálosabb bérgyilkoscsapatának tagjait, saját egykori kollégáit (leginkább kolléganőit!) – a végén természetesen a főnökkel, Bill-lel.

Mr. és Mrs. Smith (2005)

Két dudás egy csárdában, két bérgyilkos egy házasságban nem fér meg: erre kénytelen rádöbbenni ebben a filmben az Angelina Jolie és Brad Pitt játszotta férj és feleség, amikor szembesülnek egymás titkos foglalkozásával. Ráadásul az új feladatuk épp egymás kiiktatása – házastársi civódás sosem volt még ennyire vérre menő!

Wanted (2008)

Angelina Jolie-nak annyira bejött a bérgyilkosnősködés, hogy a Mr. és Mrs. Smith után alig pár évvel ismét egy ilyen figurát játszott el. A Wanted ráadásul dúskált az efféle karakterekben: egy egész titkos bérgyilkosszervezet működésébe pillanthattunk be az újonc főszereplőn keresztül, akit aztán a szakma hölgylegendája vett a szárnyai alá, mindenféle értelemben.

Atomszőke (2017)

Nem kimondottan bérgyilkos, de az is a munkaköréhez tartozik: a Charlize Theron játszotta szuperszexi szőkeség az amerikai titkosszolgálat ügynöke, aki a nyolcvanas évek Kelet-Berlinjében hajt végre veszélyes és (másokra nézve) halálos küldetést. Berlint pedig Budapest játszotta a forgatáson, így annak is tanúi lehetünk a filmben, milyen hatékonyan tud szétrúgni Theron kisasszony néhány feneket egy tipikus gangos bérházban.

Anna (2019)

Luc Besson egész rendezői és produceri pályafutása alatt vonzódott az erős és titokzatos női karakterekhez, és ki lehet erősebb és titokzatosabb egy bérgyilkosnál? Ennek megfelelően már konkrétan az ezt a foglalkozást űző hölgyekről is többször mesélt Besson a filmjeiben: a Nikitában megteremtette a műfaj európai klasszikusát, a producerként és íróként jegyzett Colombianában pedig egy korrekt, Hollywood-kompatibilis zsánerfilmet rakott le az asztalra. Most pedig itt az Anna, amelyet július 18-tól játszanak a haza mozik, és amelyben egy több személyiséggel rendelkező orosz femme fatale-ról mesél – aki persze közben a leghalálosabb bérgyilkos is egyben.