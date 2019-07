Az ötvenéves Jennifer Lopez legfontosabb filmszerepei

Július 24-én ünnepli ötvenedik születésnapját Jennifer Lopez, akit elsősorban talán popénekesnőként ismer a világ, de filmcsillagként is igencsak jelentős a karrierje. A jeles alkalomból listára gyűjtöttük a legfontosabb mozis szerepeit. Boldog születésnapot, J. Lo!

Dalok szárnyán (1997)

A Puerto Ricó-i szülőktől, de már New Yorkban született Jennifer Lopez a kilencvenes évek elején táncosként kezdte előadói karrierjét egy tévés show-műsor-sorozatban. Az igazi áttörést a Dalok szárnyán című életrajzi film hozta el számára, amiben a főszerepet, a tragikus sorsú Selena Quintanilla texasi énekesnőt játszotta el, így a színészi mellett a zenei tehetségét is megmutathatta.

Mint a kámfor (1998)

Mi sem mutatja jobban Jennifer Lopez csillagának villámgyors emelkedését a kilencvenes évek végén, mint hogy egy évvel később már egy igazi szupermenő rendező (Steven Soderbergh) kamerája előtt és George Clooney oldalán játszhatott egy laza akcióvígjátékban, ami ráadásul a „latin szexszimbólum" imidzséhez is alaposan hozzájárult.

A sejt (2000)

Szintén egy egyedi látásmódú rendező, Tarsem Singh készítette el A sejtet az ezredfordulón, aminek a sztorija is különleges ötleten alapult, és igazi látványorgiára adott lehetőséget. A főszereplő, Jennifer Lopez játszotta tudósnőnek egy kómában fekvő sorozatgyilkos elméjébe kellett belépnie egy új technológia segítségével, és ott nem mindennapi dolgokat talált.

Szeretném, ha szeretnél (2001)

Jennifer Lopez karrierjének egyik csúcspontján, 2001-ben ugyanazon a héten vezette a slágerlistát az egyik albumával, mint amikor a mozis nézettségi listát is az egyik filmjével. Ez a film pedig a Szeretném, ha szeretnél volt, amiben magányos házasságszervezőt játszott, és Matthew McConaughey oldalán köteleződött el jó alaposan a romantikus vígjáték műfaja mellett – aminek később olyan filmeket köszönhettünk, mint az Álmomban már láttalak, a Gengszterrománc, vagy az Anyád napja.

Várandósok – Az a bizonyos kilenc hónap (2012)

A 2000-es évek második felében Jennifer Lopez feleség és anya lett, és ekkoriban természetesen a karrierjében is ritkábban követték egymást az albumok és a filmek. Aztán a 2010-es évek elején újra magas fokozatba kapcsolt, noha a mozivásznon az idő múlásával inkább már másfajta szereptípusban láthattuk. Ebben a filmben például a terhesség nehézségeivel és örömeivel küzdő öt házaspár egyik tagjaként.

A szomszéd fiú (2015)

Az érett díva ebben az erotikus thrillerben a szomszédjába költöző, és a fiával barátságot ápoló (és persze szuperhelyes és tökéletes testű) fiúval kezd meggondolatlan flörtölésbe, majd viszonyba. Amikor pedig rájön, hogy hibát követett el, a srác nem hagyja magát elküldeni, sőt erőszakossá válik. A szexuális zaklatás nincs korhoz kötve.

Álommeló (2018)

Jennifer Lopez eddigi utolsó jelentősebb, hazai mozivásznakon is látható filmszerepe az Álommelóban volt – amiben ismét hozta az „alulról jött lány" karakterét, ezúttal egy véletlen révén szupermenő menedzseri álláshoz jutó bolti eladót játszva. Lopez azonban ötven felett sem áll meg, a közeljövőben egy csavaros bűnfilmre (Hustlers), és egy romkomra (Marry Me) is számíthatunk tőle. Az elsőben brókereket átverő volt sztriptíztáncost, utóbbiban pedig rajongóhoz hozzámenő popsztárt játszik majd.