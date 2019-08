Augusztus 31-én ünnepli jubileumi születésnapját az a filmsztár, aki évtizedeken át számított a férfiideál hollywoodi megtestesítőjének, és aki emellett a színészi képességeit is számos alkalommal bizonyította a legkülönfélébb szerepekben. A kerek évforduló alkalmából összegyűjtöttük kedvenc Richard Gere-filmjeinket.

Micsoda nő! (1990)

A Mennyei napok volt az első fontosabb filmje, az Amerikai dzsigoló csinált belőle szexszimbólumot, de igazán a Micsoda nő! révén lett szupersztár Richard Gere. A romantikus filmek zsánerének megkerülhetetlen alapművében pont arra az érett sármra és pozitív kisugárzásra volt szükség, amiben Gere a legjobb, és azóta is generációkat varázsol el az egymásba szerető milliomos és utcalány tündérmeséje.

A sakál (1997)

Nemcsak érzelmes, de kemény is tud lenni Richard Gere, ezt pedig természetesen kihasználta Hollywood a kilencvenes években, amikor a csúcson lévő szupersztárt akció- és kalandfilmekben is többször eredményesen használta. Közülük talán A sakál a legemlékezetesebb, amiben Gere a titokzatos bérgyilkost játszó Bruce Willisszel száll szembe.

A hűtlen (2002)

Richard Gere annyi filmjéhez hasonlóan szintén az érzelmekről és szerelmi kapcsolatokról szól A hűtlen, csak épp sokkal fájdalmasabb és felkavaróbb módon, egy félrelépés történetén keresztül. Az pedig pláne különlegessé teszi, hogy a színész ebben nem a csábítót, a hősszerelmest, hanem a megcsalt férjet alakítja.

Hölgyválasz (2004)

Színészi karrierjének évtizedei alatt Richard Gere különösen sokszor játszott ügyvédet. Valahogy illik ahhoz az ősz halántékhoz és kiegyensúlyozottsághoz a szép öltöny és a tisztes polgári foglalkozás. A Hölgyválaszban is ez a foglalkozása, de a sztori nem jogi, hanem érzelmi bonyodalmak mentén halad egy tánciskola közegében, Jennifer Lopez és Susan Sarandon közreműködésével.

Éjjel a parton (2008)

„Sosincs késő egy második esélyhez." Az Éjjel a parton szlogenje pontosan jelezte az idő múlását, hisz ebben Richard Gere már nem élete nagy szerelmét, hanem a középkorú újrakezdés esélyeit kereste egy varázslatos tengerparti házban, amibe persze a szerelem is befért.

Hacsi, a leghűségesebb barát (2009)

Valóban megtörtént eseten, egy Japánban élt kutya (japán filmben is feldolgozott) megható történetén alapul a Hacsi, a leghűségesebb barát című film. Címszereplője egy olyan eb, aki még a gazdája és megmentője halála után is elképesztően ragaszkodik egykori társához. A film a bemutatása óta méltán került minden idők legemlékezetesebb kutyás mozijai közé, ebben pedig Richard Gere alakítása is komoly szerepet játszott.

AnyaApaFiú (2019)

Mint annyi más híres filmsztár, Richard Gere is kipróbálta magát az utóbbi években a tévésorozatok világában. Legutóbbi jelentős szerepét az AnyaApaFiú médiamágnás családfőjeként mutatta be, akinek a fia és egyben utódja zűrös magánéletével akadnak gondjai. A sorozatot idén tavasszal mutatták be, és azóta is elérhető az HBO GO kínálatában.