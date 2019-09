Elkezdődött a világ egyik legextrémebb fesztiválja, a Burning Man.

A Nevada-sivatagban rendezik meg minden évben a Burning Man fesztivált. Az eseményt a világ egyik legőrültebb és legextrémebb fesztiváljaként tartják számon. Elsődleges célja, hogy a fesztiválozók elvonuljanak a civilizációtól és teljes mértékben kikapcsolódjanak.

Egy nagyméretű bábu elégetéséről kapta a nevét az esemény, de ezenkívül is számos érdekességgel találkozhatnak, akik egyszer eljönnek ide: különböző installációk, bizarr kiállítások színesítik a programokat. No és persze mindenki igyekszik egy kicsit kitűnni a tömegből, extrémebbnél extrémebb szettekben partiznak. Több tízezren táboroznak ekkor a sivatagban, közöttük pedig akadnak hírességek is.

