Szeptember közepétől játsszák a mozik a Downton Abbey filmet, amely a magyar tévénézők körében is közkedvelt sorozat egész estés, az eredeti szereplőkkel készült változata. Ennek apropóján utánanéztünk melyek voltak eddig azok a tévésorozatok, amelyek a legnagyobb sikerrel költöztek át a moziba.

Star Trek

Minden idők egyik (egészen pontosan a Star Wars mellett-mögött a második) legnagyobb sci-fi márkaneve a Star Trek, ami a hatvanas évek végén tévésorozatként született meg. Az idők során újabb és újabb szériák készültek belőle (jelenleg is fut egy új Discovery címmel), majd ezek sikere nyomán a mozivásznat is célba vették az alkotói. Az első Star Trek-mozifilm 1979-ben debütált, és azóta ebben a formában is jó néhányszor láthattuk Kirk kapitányék kalandjait.

Mission: Impossible

Annyira nagyra nőtt, és olyannyira a mozifilmek jelentették az utóbbi bő két évtizedben a Mission: Impossible címet, hogy szinte el is feledkezünk már az eredeti tévésorozatról. A titkos kémcsapatról szóló széria szintén a hatvanas években indult, és készült belőle még egy tévés verzió két évtizeddel később is. Majd jött a kilencvenes években Tom Cruise, és vele a mozifilmek, a csapatból pedig kiemelkedett egy főhős, hogy minden újabb folytatásban egyre látványosabb és veszélyesebb akciókat hajtson végre.

Charlie angyalai

Az 1976 és 1981 között készült, Farrah Fawcett és kolléganői fémjelezte Charlie angyalai tévésorozat nem titkoltan elsősorban a férfinézőket célozta, és a mindig lenge ruhában akciózó ügynöknők látványára épített elsősorban. A kétezres évek elején aztán jött két moziadaptáció, amelyben Cameron Diazék hasonló eszközökkel, és talán kicsit több humorral igyekeztek sikert aratni. Idén pedig jön az új filmváltozat, ami az ígéretek szerint jóval kevésbé próbál meg szexista lenni.

Serenity

A Firefly egy különleges űrwestern tévésorozatként indult 2002-ben – és fejeződött is be ugyanabban az évben. Azóta viszont rendszeresen ott van a helye minden olyan toplistán, ami minden idők legjobb túl hamar elkaszált, vagy egyévados szériáit gyűjti össze, és igazi kultusza alakult ki. Így fordulhatott elő, hogy a méltatlanul hirtelen búcsút később egy mozifilmmel tették jóvá, amiben rendesen lezárhatták a kis csempészűrhajó legénységének kalandjait.

21 Jump Street

A sorozat, aminek Johnny Deppet köszönhetjük, 1987 és 1991 között futott Amerikában, és a tinifilmek zsánerét keverte a krimivel, hiszen a története szerint két kölyökképű zsaru épül be egy középiskolába a bűnt üldözve. Bő két évtizeddel később ez az ötlet még inkább komolyan vehetetlennek számított már, így amikor Jonah Hill és Channing Tatum főszereplésével elkészült 2012-ben a 21 Jump Street mozifilm, a hangvételt erősen a poénkodás irányába tolták el. Méghozzá sikerrel, hisz aztán jött a folytatás, a 22 Jump Street is.

Deadwood

Egy kicsit kilóg a listánkról, de mivel vitathatatlanul kultsorozathoz kapcsolódik, nem hagyhatjuk ki. A Deadwood is egy filmben kapta meg azt a lezárást, amit érdemelt, hiszen minden idők legjobb westernsorozatát igazi finálé nélkül, menet közben kaszálták el annak idején három évad után, és tizenhárom évnek kellett eltelnie, hogy az HBO egy egész estés hosszúságú, az eredeti alkotókkal készült, igaz nem moziban vetített filmmel végezze el a történelmi igazságszolgáltatást.

Downton Abbey

Szintén visszatér minden fontosabb stábtag a kamerák előtt és mögött is a Downton Abbey mozifilmbe, ami a sorozat 2015-ös, hat évadot követő befejezése után veszi fel a fonalat. A szeptember 12-én mozikba kerülő filmben a Crawley család és a szolgálatukban álló elszánt személyzet a Downton birtok fennállásának legfontosabb pillanatára készülődik, az angol király és királyné látogatására. Felbolydul az egész ház, botrányok, románcok, intrikák kezdenek kibontakozni, és az események olyan fordulatot vesznek, amitől egész Downton jövője forog kockán.