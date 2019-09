Az eredeti Jurassic Park szereposztásával folytatódik a dinoszauruszos mozisorozat - számolt be róla szerdán a BBC News.

A Jurassic World 3-ban Sam Neill, Laura Dern és Jeff Goldblum az eredeti szerepeikben látható majd. A színészek Steven Spielberg 1993-ban bemutatott Jurassic Park című kasszasikerében játszottak együtt, később pedig a filmsorozat különböző epizódjaiban is feltűntek. Dern kedden egy Los Angeles-i vetítésen arról beszélt, hogy izgatottan várja a barátaival való újabb közös munkát.

A brit hírportál szerint a Jurassic World 3-ban Chris Pratt és Bryce Dallas Howard is szerepel majd, akik a 2015-ös Jurassic World és a 2018-as Jurassic World: Bukott birodalom című epizódokban játszottak.

Goldblum a Bukott birodalomban a tudós Ian Malcolm szerepét alakította, amit a Jurassic Park 2. - Az elveszett világban is eljátszott 1997-ben. Neill és Dern ismét Alan Grant és Ellie Sattler szerepében látható majd, ezt a szerepet alakították 2001-ben a Jurassic Park 3-ban is.

Az eredeti Jurassic Park Michael Crichton regénye nyomán készült. A produkció minden idők legnagyobb bevételű filmjei közé került és három Oscar-díjat kapott. A Jurassic World 3. bemutatása 2021-re várható. Az új filmmel együtt már hat őslényes epizódból áll majd a sorozat.