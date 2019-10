A koncerten több hazai sztár is tiszteletét tette.

Vastag Csaba énekes egy meglepetéssel készült az 51. születésnapját ünneplő hírességnek, amit személyesen ő maga adott át: "Elvittem neki az idei év ország tortáját, a Kicsi Gesztenyét. A cukormentes verziót választottam, tiszteletben szerettem volna tartani Will diétáját."

Az Animal Cannibals tagjai alig várták, hogy élőben hallhassák a hollywoodi csillagot: „Gyermekkorunk egyik nagy rap ikonja DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince volt. Az összes lemezük megvan, minden dalukat ismerjük. Imádjuk Will Smith szólóban elkövetett dalait is. Harminc éve vártunk erre a napra, hogy élőben is láthassuk őket. Nagyon ritkán járnak együtt Európában, de az USA-ban sincs sűrűn közös fellépésük. A budapesti koncertjük örök élményt nyújtott számunkra."

"Amióta Will Smith a színész karrierjére tette a hangsúlyt, sajnos az új zenéinek a száma lecsökkent. Cserébe viszont rengeteg felejthetetlen mozifilm főszereplőjeként zárhattuk újra a szívünkbe. A Gemini Man-t kizárólag moziban érdemes megnézni, mert csak ott jön ki az a magasnál is magasabb képminőség, amit otthon képtelenség reprodukálni. Senki se lepődjön meg: a 3D még élethűbb az eddigieknél! A film nagyon látványos, izgalmas és szórakoztató. Minden magyar ember szívét megdobogtatja a rengeteg budapesti helyszín, amit a film megnézése után érdemes újra és újra meglátogatni" - mesélték a magyar rapp úttörői.

MTV World Stage péntek 21:00-kor, melyet az MTV Movie Special: Gemini Man követ 21:30-kor. A koncert ismétlése október 5-én reggel 8:30-kor és 7-én 0:30-kor látható, míg az MTV Movie Special: Gemini Man 6-án 23:30-kor, 7-én reggel 8:00-kor és 13-án reggel 8:30-kor nézhető meg újra.