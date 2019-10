Októberben is lehet miből választani, mindegy, hogy könnyed kikapcsolódásra, szórakozásra, kultúrára vagy egyszerűen kimozdulásra vágyunk. Jobbnál jobb programok várják az érdeklődőket, nem érdemes a négy fal között maradni!

Új Színház – A bolondok grófjaJókai Mór klasszikusa kihagyhatatlan mindazoknak, akik szeretik a helyzetkomikumokkal bőven átszőtt előadásokat. A történetben a bonyodalom akkor kezdődik, amikor az idős, dúsgazdag bankár fia egy vidéki kastélyt vásárol az apjától kapott pénzből, de gyanúsan jutányos áron, és nem kell sok idő, hogy kiderüljön, miért is kellett olyan keveset fizetnie: a személyzetet ugyanis meg kellett tartania, akikről csakhamar kiderül, hogy egytől egyig bolondok. Nem beszélve a grófkisasszonyról, aki nem hajlandó beszélni, csak énekelni. Koromfi Árpád pedig úgy dönt, hogy nem menekül el a kastélyból, inkább megpróbálja meggyógyítani a bolondjait. Több infót ide kattintva érhetsz el!



Időpont: október és november

Helyszín: Új Színház, 1061 Budapest, Paulay Ede u. 35.

Kürtőskalács FesztiválMár hetedik alkalommal rendezik meg a Kürtőskalács Fesztivált, amelynek középpontjában természetesen egyetlen egy finomság lesz, a kürtőskalács. Azt azonban ne várjuk, hogy nem érnek meglepetések, ugyanis a klasszikus édességgel újabb formákban is találkozhatunk. Összesen 30 készítő szolgálja majd ki az édesszájúakat, ugyanakkor azoknak sem kell éhen maradniuk, akik valami sós ételre vágynának! A szervezők ráadásul meglehetősen színes programokkal is várják az érdeklődőket: kicsik és nagyok is találnak számukra kedvező lehetőséget. Több infót ide kattintva érhetsz el!



Időpont: 2019. október 11-13.

Helyszín: Budapest, Városliget

World Press Photo kiállításA világ legjobb sajtófotóit láthatjuk Budapesten már második alkalommal a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás 143 képét három héten keresztül válogatta egy 21 tagú, riporterekből és szerkesztőkből álló, nemzetközi zsűri. Elgondolkodtató, megható és erőteljes események egy-egy pillanatait feszítik ki a felvételek, hogy nekünk legyen egy időnk befogadni és megemészteni. Idén két kísérő kiállítás is kiegészíti az olykor megrázó felvételeket: a „Digital Storytelling" verseny díjazottjai mellett Borsi Flóra munkái is megtekinthetőek. Több infót ide kattintva érhetsz el!

Időpont: október 23-ig

Helyszín: Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum

Szlovén FilmnapokNegyedik alkalommal ismerkedhet meg a magyar közönség a kortárs szlovén filmművészettel. Ezúttal három díjnyertes alkotást mutatnak be a Toldi moziban. Urša Menart női rendező Elég a lúzerségből című filmjét, amelyben a 29 éves Špela kénytelen felnőni, miután a legjobb barátnői már mind elköltöztek Szlovéniából, és most a szerelme is úgy dönt, hogy Amerikában próbál szerencsét. Darko Štante Következmények című alkotásában a főszereplő kezelhetetlensége és erőszakos viselkedése miatt nevelőotthonba kerül, ahol egyre veszélyesebb kalandokba keveredik. Végül Miroslav Mandić Játszom, létezem című munkája három történet arról, mit jelent színésznek lenni, valamint a szereplő és a szerep közti határokról. Több infót ide kattintva érhetsz el!



Időpont: 2019. október 10-12.

Helyszín: Budapest, Toldi mozi

Disznótoros KolbászfesztiválIdén hatodik alkalommal rendezik meg a hagyományőrző disznóvágással egybekötött fesztivált, ahol természetesen a kóstolásé lesz a főszerep. Az eseményen 250 féle háztáji kolbászból lehet válogatni, az ország minden tájáról érkeznek készítők, hogy megmutassák portékájukat, de természetesen az eseményen nem csak enni lehet: családi programok, folklór műsorok, nosztalgia és mulatós zenei előadások is várják a látogatókat. A vidék három napra felköltözik Budapestre, az evés mellett pedig az italokról sem feledkeztek meg, pálinkafőzdék, sörfőzdék és borászatok termékeit is meg lehet ízlelni. Több infót ide kattintva érhetsz el!

Időpont: 2019. október 11-13.

Helyszín: Budapest, Magyar Vasúttörténeti Park