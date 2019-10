84 éves korában elhunyt az amerikai komikus, Rip Taylor – írja a CNN.

A színész olyan vígjátékokban szerepelt, mint például a Reszkessetek, betörők! 2., vagy épp a Wayne világa 2., emellett pedig különböző mesefilmekhez adta hangját.

Az Addams Family című filmben a hangjáért Emmy-díjra is jelölték.

A nevettetőnek a humorán kívül a bajusza is jellegzetes volt. Konfetti-királynak is becézték, ugyanis több tévéshowban is azzal keltett feltűnést, hogy konfettit szórt szanaszét.