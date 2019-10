Ma hivatalosan is 30 éves az ország egyik legismertebb rockzenekara, a Tankcsapda. A debreceni trió népszerűsége az elmúlt évtizedekben folyamatosan emelkedett és ezt napjainkban is őrzi. A nyári fesztiválok stabil nagyszínpados fellépői, albumaikat a mai napig több ezer példányban veszik meg vagy töltik le, a jubileumi évet pedig a Los Angeles-i Whisky a Go Go koncert után hat városban, nagyszabású Körszínpados Aréna Turnéval zárják. Jelenleg egy debreceni meglepetés koncertre készülnek, miközben megjelent a „Liliput Hollywood" című új album is.