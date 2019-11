1.Charlie angyalai az amerikai televíziózás hőskorában, 1976-ban születtek meg egy tévésorozat kedvéért. A sorozat alapötlete szerint egy három lányból álló csapat üldözi a bűnt minden részben, akik egy magánnyomozó ügynökség alkalmazottai. De hogy kicsoda Charlie? Azt sohasem tudjuk meg, és ez a titokzatosság szándékos, a címszereplő arca sosem látszik, és leggyakrabban csak a hangját lehet hallani a sorozatban.

2.Az eredeti Charlie angyalai 1976 és 1981 között futott az amerikai tévékben, öt évadon és 115 epizódon keresztül. A sikerében nagy szerepet játszott az, hogy a három modellkülsejű főszereplője lenge ruhákban és humoros beszólások kíséretében kergette benne a rosszfiúkat. „Amikor láttam, hogy az induló sorozat harmadik lett a nézettségi listán, azt hittem a szenzációs munkánknak köszönhető. Amikor láttam, hogy néhány hét múlva már magasan az első volt, tudtam, ez annak köszönhető, hogy a sorozatban egyikünk sem hordott melltartót." — mondta erről Charlie angyalainak leghíresebbje, Farah Fawcett.

3.Farah Fawcett a korszak egyik legfőbb szépségideálja és szexszimbóluma lett, nem kis mértékben a Charlie angyalainak köszönhetően. Az őt piros fürdőruhában ábrázoló híres fotó például a világ máig legtöbb példányban eladott posztere lett (és jó eséllyel az is marad örökre, hisz manapság már alig vesz valaki ilyesmit). Sőt, Farah Fawcett haja is külön fogalommá vált, ezt a lépcsőzetesre vágott, hullámos, hamvasszőke frizurát akkoriban egy komplett generáció próbálta meg utánozni, és azóta is az ő nevét viseli.

4.Farah Fawcettet ugyan a feltűnő külseje juttatta el Hollywoodba és egy sikersorozat főszerepéhez, de gyorsan megunta, hogy ezt a szépséget csak kihasználja a szórakoztatóipar, és idővel igyekezett inkább drámai szerepekben, a színészi képességei révén bizonyítani. A Charlie angyalait is otthagyta egyetlen évad után, és komoly pereskedés árán. Később enyhült a viszony, és két évadban még felbukkant alkalmi vendégszereplőként.

5.Az eredeti tévésorozatban a főszereplők egyébként is gyakran cserélődtek, a végére mindössze a Kellyt játszó Jaclyn Smith és a Charlie segédjét alakító David Doyle voltak az egyetlenek, akik mind a 115 epizódban szerepeltek.

6.Charlie angyalaival nem csak mozgóképen találkozhatott a közönség az idők során, jelentek meg képregények is a lányok főszereplésével, a kétezres években pedig több videojáték is felhasználta a karaktereiket.

7.Utóbbiak már ahhoz kapcsolódva, hogy 2000-ben megérkezett az első Charlie angyalai-mozifilm is. Drew Barrymore, Cameron Diaz és Lucy Liu csapott le benne a gonoszokra, miközben persze az egész legalább annyira szólt továbbra is a női bájaikra történő nyálcsorgatásról, mint a titkosügynökös kalandokról. Ekkorra már változtak azért az idők, Charlie angyalai egyszerre lettek a női emancipáció élharcosai, és a szexizmus haszonélvezői, ennek pedig szerencsére maguk is tudatában voltak, és megfelelő iróniával kezelték.

8.Az első Charlie angyalai-film a 93 milliós költségvetéséhez képest 264 millió dolláros bevételt termelt, így jöhetett a folytatás. 2003-ban érkezett a mozikba a változatlan szereposztással készült Charlie angyalai: Teljes gázzal, ami azonban már messze nem aratott akkora sikert, így Cameron Diazék felhagytak az angyalkodással.

9.Közülük Drew Barrymore-nak érte meg legjobban ez a kaland, eleve az ő ötlete volt a Charlie angyalai-mozifilm, amihez meg is vásárolta az adaptációs jogokat, így producerként is ő állt a két film mögött. A végére körülbelül 80 millió dollárt keresett velük.

10.2011-ben az ABC csatorna megpróbálta újraindítani tévésorozat formájában a Charlie angyalait, de olyannyira sikertelennek bizonyult a kísérlet, hogy mindössze nyolc epizód került képernyőre a széria végső elkaszálása előtt.

11.A november 28-án a hazai mozikba érkező új Charlie angyalai nem folytatása a korábbi filmeknek, hanem egy teljesen új sztorit és felállást hozó újraindítás (filmes szakkifejezzésel 'reboot'). Az új angyalok szerepében Kristen Stewart, Naomi Scott és Ella Balinska látható, a rendezői székbe pedig az eddig inkább színésznőként ismert Elizabeth Banks (Pókember, Az éhezők viadala, Zack és Miri pornót forgat) ült, akinek ez a második munkája ebben a szerepkörben a Tökéletes hang 2 után.

12.Az új filmben az angyalok kimondottan nagy fegyverarzenált vetnek be az akcióik során, ami váltás a korábbi filmekhez és sorozatokhoz képest, melyekben a lányok mindig inkább a harcművészeti képességeiket használták ki.

13.Elizabeth Banks elképzelése szerint egy dögös, igazi női akciófilmet akart elkészíteni az új Charlie angyalaival, és a stábtagok között is extra magas arányban találunk hölgyeket. Például a film zenéjéért is egy női szupersztár, Ariana Grande volt a felelős.

14.Természetesen azért helyet kapott az elődök előtti tisztelgés is az új filmben. A Patrick Stewart által alakított John Bosley nyugdíjazási ünnepségének jelenetében látható néhány fénykép a karakter múltjából, ezeken pedig felvonulnak Charlie korábbi angyalai is a tévésorozatból, és a filmekből.

15.Az új Charlie angyalai-film pedig egyvalamivel már biztosan történelmet ír, a végén kiderül, hogy ki is igazából Charlie!