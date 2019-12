Különleges kiállítás nyílt ősszel a New York-i National Gallery of Artban: a fotográfia első 50 évét mutatják be. A tárlat mind a 140 fekete-fehér fotója különleges, nem csak betekintést engednek a korszak mindennapjaiba, bemutatják az akkori divatot, a korabeli használati tárgyakat, közlekedési eszközöket is, sőt még a háború legszomorúbb pillanatait is átélhetjük segítségükkel.

