Macskarisztokraták (1970)

A Disney klasszikus rajzfilmjében egy egész alomnyi, jóléthez és jómodorhoz szokott cicának kell helyt állnia a vidéki élet nehézségei közepette, miután a gazdájukról kiderül, hogy rájuk hagyná a vagyonát, és ezt mások nem nézik jó szemmel. Kalandjaik közben természetesen rengeteget nyávognak, bocsánat énekelnek, hiszen minden kultúrmacska tudja, hogy kell föl-le ugrálni a hanglétrán.

Keresztapa (1972)

Minden idők egyik leghíresebb és legnagyszerűbb filmjének nyitójelenetében egy doromboló macska hever Don Corleone ölében, miközben fogadja az elé járuló kérelmezőket. Ez a macska pedig véletlenül került oda, egyszerűen ott kóborolt a forgatáson, Marlon Brando elkezdett játszani vele, a rendező Francis Ford Coppolának pedig megtetszett az ötlet. A többi már filmtörténelem. Azóta is számtalan híres filmes gonoszt ábrázoltak macskával.

Macskafogó (1986)

A magyar mozinak is megvan a maga macskás (sőt éneklő cicás!) klasszikusa, még ha ebben a filmben az egerek is a főszereplők. De hiába drukkolunk végig Grabovszkyéknak a fajgyűlölet és szegregáció elleni mesés küzdelemben, azért Safraneket és Mr. Teufelt is bármikor szívesen nézzük.

Csizmás, a kandúr (2011)

A Shrek-filmek mellékszereplőjeként kezdte, de olyannyira népszerűvé lett, hogy idővel megkapta a saját filmjét is. A népmesék híres Csizmás Kandúrja ebben a változatban igazságosztó kardforgató, és sármos szívtipró, Antonio Banderas hangjával.

Kedi: Isztambul macskái (2016)

Ezt a különleges dokumentumfilmet a hazai mozik is bemutatták, és noha tényleg arról szól, amire a címe utal, egyáltalán nem egy száraz ismeretterjesztő alkotásról van szó. Isztambul ugyanis híres a városban kóborló gazdátlan macskákról, és ezen macskák élete nem kevésbé izgalmas, mint egy-egy kalandfilm cselekménye. Ennek a filmnek az alkotói pedig vették a fáradtságot, és tényleg nyomukba eredtek főhőseik közel sem hétköznapi mindennapjainak.

Kedvencek temetője (2019)

Stephen King, a horrorirodalom koronázatlan királya erősen vonzódik a félelmetes macskákhoz, és ennek nem csak a Kedvencek temetője két filmváltozatában (1989 és 2019), de például a szintén emlékezetes Macskaszem esetében is tanúi lehettünk a moziban. A Kedvencek temetője új verziója pedig még egészen friss élmény, és azt is bebizonyítja, hogy egy sírból visszatérő horrorcicánál csak egy félelmetesebb van, az ember.

Macskák (2019)

Andrew Lloyd Webber nevezetes musicalje évtizedek óta fut sikerrel a világ színpadain, így igazából csoda, hogy eddig nem készült belőle hollywoodi szuperprodukció. Most megérkezett, tele nagyobbnál nagyobb színészlegendákkal, és az alkotói azt a különös módszert választották az életre keltésére, hogy a digitális technika segítségével egyfajta ember-macska hibrideket teremtettek a filmben. Az első előzeteseket emiatt aztán erős felhördülés is kísérte, most viszont már a moziban magunk győződhetünk meg róla, működik-e így is a Macskák?