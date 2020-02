Elhunyt a Szex és New York színészne, Lynn Cohen, aki Miranda bejárónőjét és gyermekének dadusát alakította.

A Szex és New York című sorozatban és a filmekben is játszott Lynn Cohen, aki Miranda bejárónője, majd gyermeke születése után annak dadája is volt. A színésznő, akit a sorozat rajongói Magdaként ismernek, 86 évesen távozott az élők sorából.

Lynn Cohen Az éhezők viadala: Futótűz című filmben is feltűnt és a Broadway-n. Kim Cattrall és Sarah Jessica Parker az Instagramon vettek tőle búcsút.