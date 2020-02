Február utolsó napjaiban kerül a mozikba az Oscar-díjas Szabó István új filmje, melynek főszereplője egy szülőfalujába hazaköltöző orvosprofesszor. A Klaus Maria Brandauer játszotta doktor alakjához kapcsolódva most listára gyűjtöttük a neves elődöket, azaz a filmtörténet elmúlt évtizedeinek emlékezetes orvosait.

Ébredések (1990)

Robin Williams többször is játszott orvost a karrierje során (például a Patch Adamsban is felejthetetlenül alakított dokit), de az Ébredésekben ráadásul egy nem akármilyen partnere is volt. Robert De Niro játszotta ugyanis azt a beteget, akit a főhős pszichiáter visszahoz a tetszhalott állapotából, közben pedig végig hisz benne, hogy ezek a betegek ott belül közben élnek, éreznek és gondolkodnak — de hát ki higgyen az ilyesmiben, ha nem épp egy elhivatott orvos?

Doc Hollywood (1991)

A „kisvárosban ragadó nagymenő" történetsémáját számos filmben láthattuk már a Verdáktól a Miért éppen Alaszkáig, de a Doc Hollywood sok tekintetben a prototípust és az egyik legüdébb feldolgozást jelenti. A karrierje csúcsán lévő Michael J. Fox nagyvárosi sztárorvosként egy poros vidéki településen kap büntetésül közmunkát, ahol hamar kiderül, tévesen hiszi azt, hogy ő már mindent tud.

Árvák hercege (1999)

Michael Caine második Oscar-díját hozta el ebben a megható drámában annak az orvosnak a szerepe, aki egy árvaházat igazgat, és apjuk helyett apjuk az ott lakó kisgyerekeknek. Amikor pedig eltávozik tőlük, a gyerekek azon a módon köszönnek el tőle, ahogy ő tanította nekik, hálát adva azért, hogy valaki új helyre és új családra talált.

Az utolsó skót király (2006)

Egy ifjú, idealista doktor számára nem létezhet szebb kihívás, mint Afrika szegény vidékein gyógyítani a legelesettebbeket, ám ez gyorsan átalakul valami egészen mássá azután, hogy a frissen hatalomra kerülő államfő felfigyel rá, és maga mellé veszi. Az államfőből rövid úton a történelem egyik legvéresebb kezű diktátora lesz, az ifjú, de már nem idealista doktor pedig súlyos erkölcsi dilemmák, majd az életét fenyegető veszélyek között találja magát.

Fertőzés (2011)

Az utóbbi hetekben gyakran emlegetik Steven Soderbergh közelmúltbeli filmjét, mint érzékletes és hiteles mozgóképes bemutatását annak, miként terjedhet el a világban egy koronavírushoz hasonló járvány. A több szálon futó, több kontinens eseményeit és több nézőpontot bemutató filmben többek között Kate Winslet, Laurence Fishburne és Marion Cotillard küzd doktorként a betegség megállításáért.

Doctor Strange (2016)

Pont az orvosok maradtak volna ki az utóbbi évek fő mozis trendjéből, azaz a szuperhősfilmekből? Ugyan már! A Doctor Strange-ben (és a Bosszúállók-fináléban, valamint a jövőre érkező folytatásban) Benedict Cumberbatch alakít arrogáns és menő sebészt, akinek egy autóbaleset miatt tönkrementek a kezei. A kétségbeesett doki gyógyulást remélve a világ minden sarkába elmegy, és rátalál élete új értelmére, valamint a benne rejlő különleges képességeire is.

Zárójelentés (2020)

Egy faluban jó eséllyel az orvos, a pap és a polgármester a három legfontosabb személy, és nincs ez másképp az Oscar-díjas Szabó István új filmjében sem, melynek idős orvosprofesszor főhőse hazaköltözik a szülőfalujába, hogy ott folytassa a praktizálást. Vidéki nyugalomban reménykedik, de valami egészen más várja, többek között a papnak és a polgármesternek köszönhetően.