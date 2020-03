Major Eszter és barátai nem hagyják unatkozni a gyerekeket, akik most a négy fal között rekedtek. Mivel jelenleg veszélyes és tilos programokat, összejöveteleket szervezni, érdemes kitalálni olyan tevékenységeket, amik lekötik a kicsiket, ilyen a zenehallgatás és játszva tanulás, fejlesztés. A „Napraforgók" című albummal ez könnyen megy, ráadásul most ingyenesen elérhető a Youtube-on, lejátszási lista formájában! Sőt, Eszter egy Instagram oldalt is indított, @otthonmaradokakciocsoport néven. A profilon gyerekeknek mesél.