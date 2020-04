Redd Foxx

A színészt és komikust főleg szituációs komédiákban lehetett látni, és a vég is egy forgatáson érte, 1991. október 11-én, a The Royal Family próbáinak szünetében. Szívinfarktus végzett vele, habár amikor összeesett, senki nem vette komolyan. Éppen azért, mert egy másik sorozatában, a Sanford and Sonban az általa alakított főszereplő gyakran tettetett szívinfarktust, így mindenki azt hitte, hogy csak viccel. Sajnos azonban ezúttal nem játszott. A kiérkező mentők már a helyszínen halottnak nyilvánították, azonban sikerült újraéleszteni és kórházba szállítani. Négy órával később viszont végleg távozott az élők sorából.

Jon-Erik Hexum

A színész – ahogy az lenni szokott – több meghallgatáson is részt vett, és több kisebb szerepet is elvállalt, mire megjött számára az igazi áttörés a Cover Up című sorozattal, amelyben Mac Harper modell és titkosügynök karakterét alakította. A hetedik rész forgatása közben azonban végzetes balesetet szenvedett. A szünetben egy kellékpisztollyal szórakozott, a halántékához tartotta és elsütötte, azzal azonban nem számolt, hogy ilyen közelről a vaktöltény is komoly sérüléseket okozhat, és okozott is. A töltény a koponyájába hatolt, a csont összetört darabjainak egy része hatalmas belső vérzést okozott az agyban. Órákon át műtötték, hogy helyreállítsák a kárt, de hat nappal a baleset után, 1984. október 18-án agyhalottnak nyilvánították.

John Ritter

A színészt hamar a szívébe zárta a közönség, többnyire vígjátékokban játszott, és szinte minden szereplését siker koronázta. Láthattuk őt a Tapló télapóban, a Talpig zűrben című vígjáték mindkét részében és a Pimaszok, avagy kamaszba nem üt a mennykő című sorozatban is megannyi más produkció mellett. Halálát egy fel nem fedezett aorta-elzáródás okozta. Egy sorozat forgatásán lett rosszul, de hiába jutott el orvoshoz, sajnos későn sikerült feltárniuk a probléma igazi okát. Szívrohamnak hitték, és csak azután kezdtek el tovább vizsgálódni, hogy a kezelések nem hoztak javulást a színész állapotában.

Ken Steadman

Hosszú évek kemény munkája után a 27 éves Ken Steadman szekere végre beindult. Egyre több szerepet kapott sorozatokban és filmekben egyaránt, legutolsó sikere pedig egy vendégszerep volt a Sliders című sorozatban, amely akkoriban nagyon nagy népszerűségnek örvendett. Az öröme azonban nem tarthatott sokáig, mert a Desert Storm című rész egyik forgatási napján életét vesztette egy baleset következtében: a munkálatok alatt vezetnie kellett egy dune buggyt a sivatagban, a jármű azonban felborult, és összetörte a színészt. Helikopterrel szállították kórházba, de sérülései olyan súlyosak voltak, hogy az orvosok nem tudták megmenteni az életét.