A Los Angeles-i J. Paul Getty Múzeum arra kérte az embereket, hogy küldjenek olyan fotókat magukról, amelyek kedvenc műveiket elevenítik meg otthonaikban. A Getty Múzeum kihívását egy amszterdami Tussen Kunst en Quarantaine nevű Instagram-fiók ihlette (más néven: Between Art and Quarantine), de a kijevi Pinchuk Művészeti Központ kihívása is arra buzdítja a művészet kedvelőit, hogy reprodukálják a híres remekműveket és mutassák meg a világnak.

