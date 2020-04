Nagy Adri hosszú idő után jelentkezett új dallal, de erre megérte várni a rajongóinak. Az énekesnő ezúttal saját gondolatait, érzéseit énekli meg. Az Álomkép című szám arról az időszakról szól, amikor Adri még kereste a helyét a világban, majd belépett az életébe az igazi.

„Maga a szöveg kicsit lassan készült el. Részben azért is, mert ez az első saját szövegem, amit a nagyközönségnek is megmutatok, ezért szerettem volna, hogy tökéletes legyen. Másfelől kisgyerek mellett kicsit nehezebb írni, mondhatni igazi kihívás volt" – mesélte az énekesnő. - „Érdekes, ugyanis a szövegírás gondolata eddig is foglalkoztatott, de konkrét sorokat csak a kisfiam születése után írtam le."

Adri legújabb dalához egy csodálatos hangulatú videóklip is forgott Gráf Péter rendezésében.