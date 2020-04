Szerdán egy New Orleans-i kórházban halt meg a 85 éves Ellis Marsalis Jr. amerikai jazz-zongorista és zenetanár.

A jazz 20. század végi újjáéledésének egyik kiemelkedő alakja volt.Számos fiatal muzsikus előrehaladását támogatta, akárcsak saját gyermekeit – négy fiából is híres zenész lett. Halálhírét egyikük, a Grammy-díjas szaxofonos Branford Marsalis közölte.

Ellis Marsalis Jr. évtizedeken át dolgozott jazz-zenészként és oktatóként szülővárosában, New Orleansban. Legenda volt, a prototípusa mindannak, amin New Orleans-i jazzt értünk" – fogalmazott LaToya Cantrell, a város polgármestere szerda éjszakai Twitter-bejegyzésében. Apja, Ellis L. Marsalis Sr. az amerikai polgárjogi mozgalom aktív szereplője volt: a New Orleans külvárosában általa vezetett Marsalis Motelben gyakran megfordult Martin Luther King baptista tiszteletes, polgárjogi harcos, de a zenész Ray Charles is.

Ellis Marsalis Jr. 1955-ben a Dillard Egyetemen diplomázott komolyzenei tanulmányokból, a hetvenes években a Loyola Egyetemen szerzett mesterdiplomát, ezután a Virginia Commonwealth Universityn és a New Orleans-i Egyetemen tanított, ahol a jazz tanszéket vezette tizenkét éven át.

2008-ban beiktatták Louisiana állam Hírességek Csarnokába, három évvel később a Marsalis család megkapta a jazz mesterei kitüntetést a Művészetekért Nemzeti Alapítványtól az amerikai zenéhez és kultúrához nyújtott hozzájárulásért.

Ellis Marsalis Jr. már a harmadik neves jazz-zenész, aki koronavírus okozta komplikációk miatt halt meg.