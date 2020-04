A nagyszülei Corleonéból jöttek, majdnem ő lett Han Solo, sosem házasodott meg, és a cigi mellett az álmatlanság is komoly gondokat okozott neki. Ezekről és még sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben a nyolcadik X-ét ma ünneplő színészlegenda, Al Pacino kapcsán.

1.Kezdjük azzal a híres Al keresztnévvel! Esetében ez az Alfredo rövidítése, ugyanis Alfredo James Pacino néven született New Yorkban, olasz származású szülőktől.

2.

Anyai ágon a családja nem csak olasz és szicíliai származású, de konkrétan a Corleone nevű faluban éltek az ősei – amely ugyebár A keresztapa-trilógiában a maffiacsalád vezetékneve is volt.

3.Mielőtt befutott volna színészként, az alábbi munkakörökben dolgozott: kifutófiú, cipőárus, bolti ellenőr, cipőpucoló, költöztető, irodai asszisztens, rikkancs és operaházi jegyszedő. Utóbbit különösen szerette, mert nagy operarajongó.

4.Noha színpadon már aratott néhány sikert, de mozifilmben mindössze a harmadik munkája volt A keresztapa, melynek főszerepét akkoriban jóval híresebb színészek (Warren Beatty, Robert Redford, Jack Nicholson, Ryan O'Neal) elől sikerült elhappolnia, mivel a rendező Francis Ford Coppola mindenképp őt akarta. Ennek ellenére Pacino a forgatáson végig attól rettegett, hogy ki fogják rúgni.

5.A keresztapában nyújtott alakításáért aztán egyből Oscarra jelölték, de furcsa módon nem a fő-, hanem a mellékszereplők között – a főszereplői jelölés, sőt aztán a díj is Marlon Brandónak jutott, Al Pacino pedig tiltakozásul nem vett részt a gálán. Az Oscar-díjjal amúgy is ellentmondásos a viszonya, rengetegszer, összesen kilenc alkalommal jelölték, de ebből csak egyetlen egyszer nyert, az Egy asszony illata főszerepéért.

6.Amikor Francis Ford Coppola elhatározta, hogy bő másfél évtized után készít egy harmadik, lezáró részt A keresztapa-filmekhez, Al Pacino hétmillió dolláros gázsit kért a részvételéért. Ezen Coppola annyira felháborodott, hogy elkezdett írni egy új forgatókönyvet, ami Michael Corleone temetésével kezdődik. Végül ötmillióban állapodtak meg.

7.Néhány híres filmes főszerep, amit felajánlottak neki, de ő visszautasította: Kramer kontra Kramer, Csillagok háborúja (itt Han Solo lett volna), Harmadik típusú találkozások, Apokalipszis most, Született július 4-én, Micsoda nő, Az utolsó esély, Közönséges bűnözők. Ezek közül saját bevallása szerint az utolsót bánja a legjobban.

8.A kilencvenes évek közepén szokott le a dohányzásról, hogy óvja a hangját. Korábban napi négy doboz cigit is elszívott.

9.Noha szokás Hollywoodra úgy gondolni, mint a szabadosság és felületes szerelmi kapcsolatok melegágyára, mégis nagyon kevés az olyan hollywoodi sztár, aki sohasem házasodott meg. Al Pacino az egyik ilyen, miközben a hódításai száma rekordokat döntöget. Jelenleg a nála 37 évvel fiatalabb izraeli színésznő, Meital Dohan a párja.

10.49 évesen lett először apa, és 60 évesen másodszor, sőt utóbbi esetben egyből harmadszor is, hiszen ikrei születtek.

11.Visszatérő egészségügyi problémája a krónikus inszomnia, azaz álmatlanság. A színészi képességei mellett ez tette tökéletesen alkalmassá Christopher Nolan izgalmas filmjének főszerepére is:

12.Számos szavazáson megválasztották minden idők legnagyobb filmszínészének, és a fiatalabb kollégái között is óriási a tisztelet feléje. Alec Baldwin például a szakdolgozatát az ő színészi módszereiről írta, később a Glengarry Glen Ross és a Richard nyomában című filmekben pedig testközelből is megfigyelhette azokat.

13.A kedvenc filmjei az Ének az esőben című klasszikus musical, és az olasz mozi neorealizmus híres alkotása, A facipő fája.

14.Kiváló énekhanggal is rendelkezik, de ezt meglepően kevés szerepében kamatoztatták a rendezők. Néhány évvel ezelőtt viszont egy egész film épült rá, hisz a Danny Collins című remek vígjátékban kiöregedett zenészlegendát alakított, igencsak meggyőzően.

15.Óriási rajongója Shakespeare-nek. Számos alkalommal játszotta színpadon a műveit, de filmen is láthattuk A velencei kalmár főszerepében, sőt rendezett is egy dokumentumfilmet (Richard nyomában), ami a III. Richárd titkaival foglalkozott. Ha pedig minden a tervek szerint halad, legközelebb is egy Shakespeare-adaptáció főszerepében láthatjuk majd a mozikban, ő lesz Lear király.