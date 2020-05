James Bond elképzelhetetlen egy gyönyörű nő nélkül. A Bond-lányok az évek során olyan ikonikussá váltak, mint maga a filmsorozat, és annak férfi főszereplői. Nézzük, kik is voltak az első nők, akik sikeresen ellágyították a titkosügynök szívét, ha örökre elrabolni nem is tudták.

Ursula AndressA színésznő szépségét és vonzerejét számos filmben kamatoztathatta, de az igazi áttörést az első James Bond-film, a Dr. No hozta el számára. A film hatalmas sztárrá, és valóságos szexszimbólummá tette. Senki nem feledi el a jelenetet, amikor bikiniben emelkedik ki a habok közül. Ursula Andress volt az első Bond-lány, amivel örökké beírta magát a filmtörténelembe, habár kiemelkedőt azóta nem alkotott, és már évek óta nem látni filmvásznon.

Honor BlackmanSokak számára nem a Dr. No, hanem a Goldfinger számít az első Bond-filmnek. Habár az ízlés dolgáról nem érdemes vitatkozni, az tény, hogy ez volt az első olyan film, amit marketinggel is alaposan megtámogattak. Nem csoda, hogy nagyon gyorsan visszahozta a forgatási költségeket, és az sem, hogy híressé tette a női főszereplőt, Honor Blackmant.

Claudine AugerA francia színésznő olyan nagy nevek elől nyerte el a Bond-lány szerepét a Tűzgolyóban, mint Faye Dunaway és Raquel Welch. Szépsége mindenkiét felülmúlta, de hiába volt emlékezetes alakítása a filmben, a nagy amerikai álmot nem sikerült elérnie, Európában viszont szép karriert futott be, de a legtöbbeknek akkor is csak Bond-lányként marad meg az emlékezetében.

Diana RiggA legtöbb Bond-lány számára a James Bond-filmben való szereplés a legnagyobb dolog, amit karrierjük során elértek, ez azonban nem igaz Diana Riggre. Ő már akkor is sztár volt, amikor szerepet kapott az Őfelsége titkosszolgálatában című filmben. Ahogy a Bond-lány személye is rendhagyó volt, úgy a film cselekményszála sem teljesen a szokásos utat követte: Bond szerelmes lesz, megházasodik, és az ügynöki munkájával is fel kíván hagyni. Talán éppen ezért nem lett nagy siker a filmsorozat ezen része.