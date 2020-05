Kellemetlen interjúkról és meghallgatásokról mindenkinek van emléke. Ezek általában olyan pillanatok, amik évek múltán is rossz érzéssel töltik el az embert. És ilyesmik nem csak a civilekkel, de Hollywood nagyjaival is megtörténtek az évek során, amiket azzal töltöttek, hogy meghallgatásról meghallgatásra jártak.

Bill Skarsgard – Pennywise

A tökéletes Pennywise-t keresték, ezért a rendező megkérte a lehetséges színészeket, hogy a következő körre egyszerű ruhában, de bohócos sminkben érkezzenek. Bill Skarsgard természetesen eleget tett a kérésnek, de iszonyú kínosan érezte magát, ahogy bohócra mázolva, de hétköznapi ruhában ült a kocsijában. Biztos volt benne, hogy megbámulják az emberek, és ha ez nem lett volna elég, néhány háztömbnyit még sétálnia is kellett ilyen kinézettel. "Volt valami megalázó és abszurd az egész helyzetben" - nyilatkozta Bill, de neki legalább végül megérte, hiszen ő kapta meg a szerepet, a többiek viszont teljesen feleslegesen csináltak hülyét magukból.

Rory McCann - Véreb

Senki mást nem tudnánk elképzelni Véreb szerepében a skót színészen kívül, és rossz belegondolni, hogy milyen kicsin is múlt a sikere: a testvérének köszönheti. "Úgy gondolom, hogy tényleg azért kaptam meg a szerepet, mert a testvérem elb***ta" - mondta Rory egy interjúban. Rossz szöveget nyomtatott ki ugyanis a színésznek, aki a meghallgatáson szembesült azzal mit is kellett volna megtanulnia. Halasztást kért, ami egyáltalán nem volt jó első benyomás, de mire órák múlva visszatért már tajtékzott dühtől a sok szerencsétlenség miatt. Erre az elemi erőre volt szükség a karakter megformálásához, és ezért is kapta meg.





Margot Robbie – Naomi Lapaglia

Margot Robbie kétségbeesetten szerette volna megkapni Naomi Lapaglia szerepét A Wall Street farkasában, és tudta, hogy már nincs sok ideje arra, hogy meggyőzze a rendezőt arról, érdemes ráosztani a karaktert. A kétségbeesés pedig kétségbeesett megoldást szül, így esett, hogy Margot tulajdonképpen bepofozta magát a szerepbe. Elkezdett ordítani a meghallgatáson Leonardo DiCaprióval, aki természetesen nem ijedt meg a helyzettől, felvette a kesztyűt, és ezzel zárta a jelenetet: "Örülnöd kellene, hogy olyan férjed van, amilyen én vagyok. Most pedig gyere ide, és csókolj meg". Margot odament, és habár megfordult a fejében, hogy megcsókolja, hiszen mégis Leonardo DiCaprióról volt szó, mégsem tette. Ehelyett lekevert neki egy hatalmas pofont, és a következőt ordította: "B***d meg!". Természetesen ez nem volt a szövegkönyvben, mindenki megfagyott, de Margot ennek köszönheti, hogy megkapta a szerepet.

Michelle Pfeiffer – Elvira Hancock

Senki nem akarta, hogy Michelle Pfeiffer kapja Elvira Hancock szerepét A sebhelyesarcúban. Sem Al Pacino, sem a rendező, Brian de Palma, Michelle Pfeiffer pedig már csak azt szerette volna, ha véget ér a meghallgatásokkal járó kínzás, így megkönnyebbült, amikor kiderült, hogy nincs esélye, ennek ellenére egyszer még vissza kellett mennie egy próbára. Tudta, hogy semmit nem kockáztat, ezért mindent kiadott magából: tányérokat tört össze, és minden csupa vér volt. Mindenki odaszaladt hozzá, megijedtek, hiszen rengeteg vér volt mindenütt, de kiderült, hogy nem tőle származott, hanem Al Pacinótól. Valahogy sikerült megvágnia a színészt, és ennek ellenére nem futott ki ijedtében a világból: megkapta a szerepet.