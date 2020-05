Berkes Olivér az elmúlt években sikert sikerre halmoz, de Miss Mood, azaz Mező Dorottya is méltán lehet ismert. Legfőképp a a 'Rico x Miss Mood' formáció által, de a kristálytiszta hangú énekesnő szólókarrierjét is folyamatosan építi. A „Szív", a „Méreg", vagy a Metzker Viktóriával és Dukai Reginával közös „Titok" című trackje rendkívüli népszerűségnek örvend.

A két előadó, és két külön világuk találkozása egy igazán különleges és izgalmas kollaborációt eredményezett. Olivér és Dóri a szám munkálatai során ismerkedett össze.

Az alkotófolyamat egyik pikantériája volt, hogy az énekesnő Ricón kívül még nem készített más férfi énekessel közös zenét.

Nagyon izgalmas volt a munka Olivérrel, és a lehető leggördülékenyebben haladtunk. Mintha ezer éve együtt dolgoznánk, igazi csapatmunka volt, és sokat tanultunk egymástól a stúdióban" – mesélte Miss Mood.

Mindenképp olyan szöveget szerettünk volna, ami azon túl, hogy szerelmes témájú, más mélyebb tartalommal is bír. Azt az érzést járjuk benne körül, amit a családunk, szeretteink iránt érzünk: óvjuk, védjük őket és ők is minket, az életünket is rájuk bíznánk. Engem ez a feltétel nélküli szeretett ihletett meg. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a létünket és a bizodalmunkat mások kezébe kell helyeznünk, akik önzetlenül végzik a hivatásukat, mint az egészségügyi dolgozók, rendőrök, tűzoltók. Ezzel a számmal előttük is tisztelgünk, hiszen ők azok, akik akkor is a bajba jutottakért dolgoznak, mikor mindenki más már a családjával van"– folytatta az énekesnő.

Olivért is egy ilyen szituáció inspirálta, hiszen nővére orvosként többször a kórházban töltötte a karácsonyt, a hivatásának élt, míg mások a szeretteik körében ünnepeltek. A Számítok rádhoz készült szeretnivaló, bájos animációs kisfilmben a jelenlegi helyzetre is reflektálnak a készítők. A videó alkotói Czoller Bence és Nagy Botond voltak, a grafikai kivitelezés pedig Barna Joci munkáját dicséri.

„A klip készítésekor nem tudtunk szó nélkül elmenni a járvány okozta helyzet mellett. Azon túl, hogy hálánkat fejezzük ki azoknak, akik a legsötétebb időkben is minket szolgálnak, szerettünk volna egy kis „gyógyírt" csempészni mindenki életébe, akik most a magánnyal, vagy más nehézségekkel kénytelenek megküzdeni" - mondta Olivér.