Freddie Mercury melegbárba vitte Diana hercegnétA brit színész, Cleo Rocos emlékiratai szerint ő és Freddie Mercury a 80-as években becsempészték Diana hercegnét egy ikonikus londoni melegbárba. A hercegné fejére sapkát húztak, hogy eltakarják a haját és az arcát, napszemüveget is kapott, és bőrdzsekit. Így sikerült néhány órára teljesen kikapcsolódnia úgy, hogy egyetlen ember sem ismerte fel. Ezután a barátai visszavitték a hercegnét a Kensington-palotába, mintha mi sem történt volna.

A The Who dobosa koncert közben ájult kiKeith Moon egy hirtelen ötlettől vezérelve néhány lónyugtatót vett be az egyik koncertjük előtt, méghozzá egy kis brandyvel. Nem kellett sok idő a piruláknak, a Won't Get Fooled Again című szám közben hatni kezdtek, Keith Moon pedig egyre lassabban és lassabban dobolt, míg ki nem ájult. A csapat tagjai a zuhanyzóban próbálták feléleszteni a dobost, de nem sikerült. Ekkor Pete Townsend úgy döntött, megkérdezi a közönséget, tud-e bárki dobolni közülük, és tudott: egy 19 éves srácra maradt a koncert befejezése.

Ozzy Osbourne mindent felszívottAnnak, aki látta a Mötley Crüe bandáról szóló filmet, ez nem lesz újdonság. Az együttes Ozzy Osbourne-nal együtt ment turnézni, ahol minden vad dolog megtörtént, amit az ember csak el tud képzelni, és az is, amit nem. Ozzy Osbourne le akarta nyűgözni a társait, ezért fogta magát, és egy szívószállal felszívott pár hangyát a földről.

Jerry Lee Lewis házassága családban maradtA villámkezű zongorista, énekes és dalszövegíró szerette, ha az emberek álla leesik tőle, és ez az élete minden területére vonatkozik. A színpadon ezt persze utánozhatatlanul egyedi zongorajátékával érdemelte ki, de a magánélete sem volt kevésbé döbbenetes. Jerry Lee Lewis házasságötésével váltott ki döbbenetet, ugyanis a harmadik unokatestvérét vette el, aki mindössze 13 éves volt. Ha ez nem lenne elég, ez volt a 22 éves énekes harmadik házassága.

Gene Simmons tanár volt, mielőtt őrült rocker lettA Kiss együttes megalapítása előtt Gene Simmons teljesen hétköznapi munkát végzett: kisikolásokat tanított. Kilpett, amikor rájött, hogy azért akart tanár lenni, hogy a középpontban legyen, hogy figyeljenek rá, de mégsem kapta meg azt az elégedettséget, amit várt, mert valójában zenészként szeretett volna az emberek elé állni.