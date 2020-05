Az Omega együttes hatalmas pénzt bukott már most is a koronavíruból adódó korlátozások miatt. Ám egy esetleges őszi újabb járványhullám végleg tönkreteheti őket.

Az Omega végét jelentheti, ha a járványnak ősszel lesz egy második hulláma – mondta a Blikknek Kóbor János.

"Mi, „régiek" már abban a korban vagyunk, amikor hatványozottan dolgozik ellenünk az idő. Még lendületben vagyunk, de ez sajnos mulandó. Márciusban fejeztük be az új lemez felvételeit, de ha a következő fél évben nem tudunk színpadra lépni, utána aligha tudunk majd megfelelni az elvárásainknak. Bízunk a koncertezés folytatásában, ugyanakkor aggodalmaskodunk is" – tette hozzá az 58 éves Omega frontembere.

"Öt éven át készült Testamentum című dupla albumunk, amely áprilisban látott volna napvilágot 13 új dallal és 13 újraértelmezéssel. Angol és német nyelvű verziót is rögzítettünk, és az Omega-bort is bepalackozták. Trunkos András, a menedzserünk nagy külföldi turnét szervezett, épp a dátumokat intézte, amikor a járvány ideért. A lemez és a bor megjelenését áttettük szeptember 23-ra, az Omega 1962-es első fellépésnek évfordulójára. Hátha szerencsét hoz" – mondta Kóbor János.