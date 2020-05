Bódi Gusztiék nevéhez rengeteg zeneszám fűződik, ám vannak olyanok, akik ezt a tényt előszeretettel figyelmen kívül hagyják, és ellopják a szerzeményeiket, melyeket minimálisan megváltoztatva adnak el, mintha a sajátjuk lenne.

A 61 éves művész - nem meglepő módon - megelégelte a dolgot, ezért most a nyilvánosság előtt fejtette ki a véleményét:

"Mostanában azt csinálják az emberek, hogy a nagyobb slágereket névre szólóan átírják, majd feltöltik a saját YouTube-oldalukra, úgy, hogy engedélyt sem kérnek rá. Ezeket a dalokat ráadásul megrendelésre készítik, amikért elkérnek több százezer forintot is. A reklámokról ne is beszéljük... Ez nem szép dolog. Én is megtehetném, hogy átírom más dalait, amit aztán a sajátomként adok el, de nem teszem!" - fejtette ki a Ripostnak.

Azt is elárulta, hogy megpróbálta az érintett előadóval megbeszélni a dolgokat, ám az illető válaszra sem méltatta Gusztit, aki csak annyit kért: ne lopják el engedély nélkül a dalait.

Guszti és Margó akkor arra jutottak: az eddig ellopott dalokból nem fognak ügyet csinálni, ám ezentúl minden hasonló cselekedetnek komoly következményei lesznek.