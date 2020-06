1. Telemarketinges lett, miután kirúgták a főiskoláról

Valószínűleg Kanye menesztése lett a világ egyik leghíresebb iskolai kirúgása, ugyanis a rapper első albumát az így szerzett tapasztalatairól nevezte el. A College Dropout címet viselő 2004-es album azonban nem csak móka és kacagás árán született - a sztárnak rengeteg problémával kellett szembenéznie akkoriban. Telemarketingesnek is azért jelentkezett, mert nem tudta kifizetni a 200 dolláros albérleti díjat,amit az édesanyja, Donda követelt tőle.

2. Evel Knievel egyszer beperelte

A híres amerikai kaszkadőr-előadóművész neve sokaknak ismerős lehet, ugyanis az 1970-es években ő volt a legkeresettebb kaszkadőr. Legfőbb ismertetőjele az a fehér bőrszerkó, amelyet piros, kék és fehér csillagok díszítenek. A 2007-ben elhunyt sztár azért perelte be Westet, mert a rapper a Touch the Sky című klipjében túlzó szexuális töltetet párosított a kaszkadőr karakteréhez. Kanye alakította a videóban Knievelt, a társa pedig Pamela Anderson volt. Ez alapján nem nehéz elképzelni, mi zajlott le abban a klipben. Végül azonban nem fordult komolyabbra az ügy, a két hírességnek sikerült egyezségre jutni. Sajnos Knievel nem sokkal ezután elhunyt.

3. Levelet írt Donald Fagennek (Steely Dan), de hiába...

Mit tesz az ember, ha kétségbeesetten szeretné megszerezni egy dal szerzői jogait? Hát ír egy szívhez szóló levelet. Legalábbis Donald Fagen (Steely Dan) esetében ez történt, Kanye ugyanis szerette volna felhasználni a Kid Charlemagne című dalt egy saját szerzeményéhez. A hírek szerint Fagen elutasította West kérését. Talán ez vehette el a rapper kedvét, ugyanis a Presser Gábor által írt Gyöngyhajú lány című Omega-szám felhasználásához nem kérte senki engedélyét - meg is lett az ára. Egész pontosan 29 millió forint.

4. Nem értette, hogy működik a Twitter

Noha West Twitter profilját ma már több, mint 20 millió ember követi, a sztár kapcsolata nem indult zökkenőmentesen a közösségi médiával. West első Twitter-posztjai úgy tűnnek, mintha véletlenül kerültek volna nyilvánosság elé - legalábbis mindenféle logikát nélkülöznek, az biztos. A legviccesebb posztja talán az, amelyben márvány asztalt keres: "Tudod, hol lehet márvány konferencia-asztalt szerezni? Konferenciát akarok tartani, de amíg nincs asztal, addig nem." De egyéb gyöngyszemek is találhatóak a régi posztok között - írja a Go Social.

5. Annyira le volt égve, hogy pornószínésznek akart állni

Bizony, a gazdag világsztár életében is voltak olyan pillanatok, amikor nem tudta, miből fog élni. Kanye akkora pánikban volt és úgy el volt keseredve, hogy még az is megfordult a fejében: pornószínésznek áll. Egyszer egy nagyon őszinte interjúban részletekbemenően mesélt erről. Ekkor azt is elárulta, hogy korábbi kedvese, Alexis Phifer "mentette meg" a pornó világától, ő ugyanis utolsó vérig próbálta lebeszélni Westet - és szerencsére sikerrel járt.

+1. Nem jön ki jól a paparazzikkal

A 43 éves sztárapukának nincsenek jó tapasztalatai a lesifotósokkal. Számtalanszor volt már pellengérre állítva azért, mert összetűzésbe került velük. West elmondása szerint azért, mert időnként már túlságosan behatoltak az intim szférájába, kártékonyan hatva az életére. West ezért maga akarta megoldani a problémát, melynek következtében bűnügyi nyilvántartásba vették, ugyanis hol a fotósok gépeit tette tönkre, hol pedig szó szerint megtámadta őket.