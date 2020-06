1. Megtartotta a Karib tenger kalózai jelmezét

A jelenleg öt részből álló Karib-tenger kalózai című filmsorozat óriási sikerre tett szert világszerte, a Johnny Depp által filmvászonra vitt Jack Sparrow mindenki kedvence lett - kortól és nemtől függetlenül. Nem csoda, hogy a sztár ezek után megtartotta a filmekben viselt jelmezét, sőt, mi több, időnként magára is szokta ölteni. Például, mikor ellátogat egy kórházba, ahol Jack Sparrowként beteg gyerekek arcára csal mosolyt.

2. 37 tetoválással rendelkezik, amik elmesélik az egész életét

Szokták mondani, hogy a tetováltatás olyan, mint a drogfüggőség: aki egyszer komolyan belekezd, mindig többet és többet akar. Nos, ez különösen igaz a világsztárra, akinek jelenleg 37 tetoválás borítja a testét. Mindegyik sajátos jelentéssel bír, végigpásztázva őket betekintést nyerhetünk Depp életébe. Van azonban olyan tetkója is, amit idővel módosítani kellett, ilyen például Winona Ryder, akinek a nevét később Wino Forever-re változtatta, miután véget ért a románc.

3. Depp inkább eljegyzős típus, mint házasodós

Johnny számtalan szerelmét jegyezte el, egész pontosan talán csak ő tudja megmondani, hány kedvesének kérte meg a kezét. Eddig azonban "csak" két alkalommal állt oltár elé, ám sajnos mindkét házassága csúfos véget ért. Első ex-felesége, Lori Anne Wilson viszont kiállt a színész mellett, mikor a második ex-felesége, Amber Heard bántalmazással vádolta meg. Lori Anne hazugnak nevezte Ambert, ugyanis véleménye - és tapasztalata - szerint teljesen kizárt, hogy Johnny valaha is bántotta volna. Később olyan hírek is napvilágra kerültek, melyek szerint pont Amber volt az, aki bántalmazta a sztárt.

4. Kicsapták a gimiből

Úgy tűnik, a hírességek körében nem ritka az iskolakerülés - mi legalábbis kapásból tudunk még egy sztárt mondani, akit kivágtak a főiskoláról, ezért telemarketingesnek állt. Johnny Depp esetében már korábban megjelent ez a porbléma, őt ugyanis már középiskolából meneszteni kellett a viselkedése miatt. Ám a híres színészt mindez egyáltalán nem zavarta, ugyanis akkoriban már gitározott egy ideje, és elhatározta, hogy rocksztár lesz - írja a Go Social.

5. Nem lett rocksztár, de azért valamit lerakott az asztalra

A zenetörténet szempontjából fontos pillanatok sora Tom Petty - Into the Great Wide Open című klipjével kezdődik, amelyben Johnny egy zenész tiszavirág életű karrierjét mutatja be. Valószínűleg azért vállalta el ezt a szerepet, mert kissé hasonlít a saját életútjához. Hiszen eredetieg Depp is zenésznek készült és a Kids nevű zenekarban játszott. Ekkor ismerkedett meg Marilyn Mansonnal, aki pedig a Marilyn Manson and the Spooky Kids néven futó zenekarban zenélt. A két híresség hamar egymásra talált, és olyan szoros barátság alakult ki közöttük, hogy Manson egyik 2017-es klipjében együtt orgiáztak Deppel.

1993 fontos év volt a színész zenei karrierje szempontjából, hiszen ekkor zenélhetett együtt Ryan Adamsszel illetve Iggy Poppal is - aki 1999-ben az Avenue B című albumán is együtt dolgozott Johnnyval. Ryan Adams pedig a 2014-es lemezén hallható újra vele. Sőt, mi több, az Aerosmith 2012-es albumán is feltűnik, ugyanis jó kapcsolatot ápol a zenekar gitárosával.

+1. Nicholas Cage az egyik legjobb barátja

Sokan nem tudják, hogy a két sztár már hosszú évtizedek óta szoros barátságot ápol. Olyannyira, hogy a hírek szerint annak idején Cage győzte meg Deppet, hogy a zenekar helyett válassza inkább a színészetet. Ám Johnny akkor még egyáltalán nem rendelkezett önbizalommal, így Nicholas ötletét gondolkodás nélkül söpörte le az asztalról, hiszen úgy vélte, nem ért ő a színészethez. Cage azonban nem adta fel, bemutatta az ügynökének, aki látta a potenciált Johnnyban. A többi pedig már történelem...