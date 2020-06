Rengeteg tavaszi és nyári koncertjét le kellett mondania a Neoton Famíliának is a koronavírus miatt. Ám Csepregi Éva most arról számolt be, hogy októberi nagykoncertjüket az Arénában a jelenlegi állás szerint megtartják.

„Megtartjuk október 17-én az Aréna koncertünket! Nagyon optimisták vagyunk ebben az ügyben! Nem is tehetünk mást, hiszen mindenki dolgozik a produkción, összeállítottuk a műsort, nem tétlenkedtünk. Tudjuk, hogy a járvány még nem múlt el, ezért az óvintézkedések betartása mellett készülünk a koncertünkre" – mesélte a Ripostnak.

Csepregi Éva szerint meg kell tanulni együtt élni a koronavírussal, és betartani a biztonsági szabályokat, hiszen ez a betegség sajnos nem fog eltűnni egyik napról a másikra. Ám úgy gondolja, a Földnek azért jót tett, hogy az emberiség pár hónapra otthon maradt.