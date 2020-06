Az író június 16-án hunyt el 81 évesen az angliai Eastbourne-ban. Charles Webb vérképzőszervi betegségben szenvedett.

Legismertebb könyve 1963-ban jelent meg Diploma előtt címmel, melyben saját történetét írta meg. Ez alapján készült rá négy évre Dustin Hoffman főszereplésével a híres film. A rendező Oscar-díjat kapott érte, a színész pedig ennek köszönheti hírnevét. Ennek ellenére Webbnek mindössze 20 ezer dollár jogdíj járt.

Ezen kívül a The Marriage of a Young Stockbroker és a New Cardiff című könyve volt igazán népszerű. Az utóbbiból szintén készült filmverzió.

Az írót sosem érdekelték igazán az anyagi javak, bevétele nagy részét eladományozta, évekig egy lakókocsiban élt családjával – írta a deadline.com.