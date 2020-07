Milton Glaser, legendás grafikus és illusztrátor 91 éves korában tért örök nyugovóra. Glaser olyan ikonikus alkotások megálmodója volt, mint az I ♥ New York és a WHO AIDS logója, vagy éppen a Mad Man plakátja. 1954-ben társalapítója volt a Push Pin Studiosnak, és Clay Felkerrel együtt megalapította a New York magazint. 1974-ben létrehozta a Milton Glaser, Inc-t. Alkotásait kiállításokon mutatták be, s a világ számos múzeumában az állandó gyűjtemény részét képezik - írja a Hyperbeast.com