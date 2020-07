1.Párizsban született Eva Gaëlle Green néven, igazi multikulturális családba. Az édesapja félig svéd, félig francia, az édesanyja Algériában született és spanyol, francia, valamint szefárd zsidó ősökkel bír.

2.A nemzetköziség az életében és az identitásában is megjelenik. Az egyik lakhelye egész életében Párizs volt, de mellette tanult színészetet New Yorkban és Londonban is, utóbbi városban pedig fenntart egy második otthont is. Ő maga így fogalmazott: „Jobban örülök, ha nemzetközi színésznőként gondolnak rám, mint ha franciaként. Sose tudhatom, hogy mit hoz számomra a jövő, és nem szeretnék skatulyákba kerülni."

3.Már nagyon-nagyon fiatalon is elbűvölő külsővel rendelkezett, hisz élete első címlapfotóján mindössze kéthónaposan szerepelt.

4.Van egy Joy nevű ikertestvére, akivel azonban nem hasonlítanak olyan nagyon egymásra (vagy legalábbis nem jobban, mint a testvérek szoktak), mivel kétpetéjű ikrek.

5.Hiába a sötét haja az egyik védjegye, Eva Green bizony eredetileg szőke. Tizenöt éves korában festette először feketére a haját, és azóta kitart mellette. Szerinte érdekesebben néz ki sötét hajjal, és jobban is illik a világos bőréhez.

6.Gyerekként és tiniként olyannyira félénk volt, hogy még gyerekpszichológushoz is elküldték miatta. A színjátszás órákat is terápiás céllal kezdte el.

7.Ehhez képest élete első filmszerepében rögtön nagyon bevállalós meztelen jelenetekben kellett részt vennie az európai mozi egyik rendezőlegendája, Bernardo Bertolucci dirigálásában. Az Álmodozók forgatásán sokat segített neki, hogy a színészpartnere, Louis Garrel az első közös pucér jelenetük előtt bement az öltözőjébe, felajánlotta, hogy ha Green megmutatja a melleit, ő is a farkát, mintegy feloldódásképpen, hisz később a kamerák előtt úgyis látni fogják majd ugyanezt. Miután pedig megtörtént a dolog, Garrel csak annyit mondott neki, hogy gyönyörű – és ezután mindketten kevésbé idegesen várták a felvételt.

8.A Mennyei királyság női főszerepére mindössze egy héttel a forgatás előtt szerződtették. Ridley Scott keresztes lovagos szuperprodukciója nagyot bukott, de Eva Green ennek révén ismerte meg a magyar származású új-zélandi színészt, Marton Csokast, akivel aztán éveken át egy párt alkottak.

9.Minden idők egyik legemlékezetesebb Bond-lányaként tartják számon, ami részben az alakítása színvonalából, részben pedig abból fakad, hogy egy olyan karaktert játszott el a Casino Royale-ban, akit nem csak elcsábít a 007-es, de akibe bele is szeret.

10.A Bond-film sikere után sorra kapta az ajánlatokat Hollywoodból, de ő nem akart oda költözni. „Los Angeles egy kegyetlen hely. Ha középen vagy a hierarchiában, szarnak számítasz, ha alul, akkor pedig senkinek. Az embereknek fogalmuk sincs semmiről, ami nem hollywoodi gyártmány. Nem akarok hollywoodi sztár lenni. Csak csinálni szeretném a munkámat, és közben élvezni."

11.Eva Green egyik kedvenc filmrendezője Tim Burton, az egyik kedvenc színésze pedig Johnny Depp, így hát a világért sem hagyta volna ki, amikor épp ők ketten hívták szerepelni az Éjsötét árnyékba. A film ugyan nem aratott sikert, de az együttműködés maradt Green és Burton között, amint azt a Dumbóban és a Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekeiben is láthattuk.

12.Egyetlen év alatt (2014-ben) két olyan filmben is szerepelt, amelyek Frank Miller képregényeiből készültek, és amelyek egyaránt második részek. A 300: A birodalom hajnala, és a Sin City: Ölni tudnál érte egyaránt a szexi pillanatairól híresült el.

13.A kedvenc hobbija múzeumok látogatása, és maga is gyűjt műtárgyakat.

14.Noha teljesen más külsővel, sőt karakterrel bírnak, mégis több esetben is előfordult, hogy végül Diane Kruger kapta meg azt a szerepet, amit Eva Green visszautasított, vagy kénytelen volt lemondani más kötelezettségei miatt. A burok, a Mr. Nobody és a Búcsú a királynémtól című filmek női főszerepei esetében legalábbis biztosan ez volt a helyzet.

15.Ő az egyike annak a nyolcvan nőnek, akik szexuális zaklatással vádolták meg az azóta elítélt Harvey Weinstein hollywoodi producert, kirobbantva a #MeToo mozgalmat.