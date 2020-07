Valójában nem is szőke, a pasiját is hátrahagyta Ausztráliában a karrierért, élete legjobb pillanata egy jelzáloghitelhez kapcsolódik, és egyszer nem ismerte fel Harry herceget, fél óra beszélgetés közben sem. Ezekről, és még sok más érdekességről is olvashatsz cikkünkben a 30. születésnapját ünneplő Margot Robbie kapcsán.