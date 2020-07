A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő, Rost Andrea szerint magasztos, felemelő érzés a Himnuszt énekelni, a Formula 1-es Magyar Nagydíjon pedig a hagyomány ötvöződik a modern világgal, ami irtó jó érzés.

Abból a szempontból is különleges, mert ezzel a Himnusszal most kilépünk az ország határain túlra, hiszen több tízmillió ember nézi meg világszerte. Sokan közülük talán azt sem tudják hol van Budapest vagy Magyarország – és egyszer csak a Himnuszunk ott lesz mindannyiuk otthonában – hangsúlyozta a művésznő, aki hozzátette, hogy szeret vezetni, szereti a gyors autókat, ám személy szerint neki a Forma 1-ből az utóbbi években nagyon hiányzik a korábbi elképesztő hanghatás. „Persze, azért élőben ma is meghallgatnám, megnézném a mezőnyt" – tette hozzá.

Az alkalomhoz, az előadáshoz, de elsősorban Rost Andrea egyéniségéhez illeszkedve, a művésznő légies és egyben erőteljes énekhangjához, a Luan by Lucia Soul Couture kollekció magenta-rózsaszín, testhez simuló, királynői ékességét választotta annak tervezője S. Hegyi Lucia, mely méltóképp kiemeli és hangsúlyozza viselője egyéniségéből és művészetéből fakadó energiáit.

Az alkotás repülő ujján található swarovski kristályokkal díszített szitanyomott angyal motívum a végtelen szabadság érzésére enged asszociálni, mely érzetet tovább fokozza a hernyóselyem könnyedsége és a ruha két oldalt szabályozható hosszúsága.

A ferdén szabott, kézzel festett selyem aszimmetriája dinamikusságot közvetít, felerősítve viselője önbizalmát, ugyanakkor a Luan by Lucia Soul Couture alkotás a nyak vonalait meseszerűen hangsúlyozza ki, sugározva környezetére az önmegvalósító, szabad és határozott nő erejét.