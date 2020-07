The Half of It (Ha tudnád)Főszereplőnk egy gimis amerikai-kínai tini, aki keresi a helyét a világban. A szégyenlős, kitűnő tanuló Ellie-t felkéri a helyi nagymenő, Paul, hogy segítsen neki összejönni a suli legnépszerűbb lányával. A helyzet ott válik bonyolulttá, amikor Ellie rájön, hogy ő is épp ugyanebbe a lányba lett szerelmes. A film remekül mutat be két meglehetősen fontos problémát, a napi szintű rasszizmust az iskolában, és a homoszexualitás el nem fogadottságát. Humoros és roppant aranyos film.

EurovisionHa valaki egy könnyed és rendkívül szórakoztató vígjátékot keres, akkor az Eurovision a tökéletes választás. Lars és Sigrit zenészek, akiknek megadatik a lehetőség, hogy országukat képviseljék a világ legnagyobb zenei versenyén, és így bizonyíthatják: egyes álmokért megéri küzdeni. Főszerepben Will Ferrell és Rachel McAdams.

Volt két film, most jöjjön két zseniális sorozat.

Hatalom és perverzió: A Jeffrey Epstein-sztori

A Jeffrey Epstein-sztorit csak erős idegzetűeknek ajánljuk. Jeffrey Epstein amerikai üzletember és elítélt szexuális bűnelkövető. 2019-ben előzetes letartóztatásba került, emberkereskedelem és kiskorúak megrontásának vádjával. 2019. augusztus 10-én manhattani börtöncellájában elhunyt. Jeffrey Epstein halálának oka máig ismeretlen. A Metropolitan börtönben, aznap éjjel amikor Epstein meghalt, az őrök aludtak és a kamerák ki voltak kapcsolva. Rejtélyes halála nem véletlen, ugyanis Epstein egy komleptt pedofil hálózatot hozott létre, kizsigerelve több száz fiatal lányt.

The Eddy

The Eddy egy dzsesszklubot takar, ami napjaink multikulturális Párizsában működik, és nemcsak élő zenét szolgáltat, de értelemszerűen jó pár konfliktust, nehézséget és adott esetben veszélyt is tartogat a vezetése. A zenés drámai sorozat különlegessége, hogy valóban Párizsban forgatták, francia, angol és arab nyelven, nemzetközi színészgárdával (Leïla Bekhti, André Holland, Melissa George, Tchéky Karyo), akiknek eredeti dalokat írtak és komponáltak, mellesleg az Oscar-díjas Chazelle műve.