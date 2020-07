Az első filmszerepéből rögtön kirúgták, eljátszotta Jézust és a Sátánt is, gyakran hal meg a filmvásznon, és ő az egyetlen, akit vámpír megformálásáért jelöltek Oscarra. Ezekről, és még sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben a 65. születésnapját ünneplő Willem Dafoe kapcsán.

1.Nyolcgyerekes családba született, ahol leginkább az idősebb testvérei nevelték fel, mert mindkét szülője az egészségügyben dolgozott, és keveset voltak otthon. A felmenői között németek, írek, skótok, angolok, franciák és kanadaiak is találhatók.

2.A születési neve William James Dafoe. A William-ből úgy lett Willem, hogy a középiskolában a barátai így becézték, ő pedig később művésznévként megtartotta.

3.A színészi pályáját kísérleti-alternatív színtársulatokban kezdte, sőt alapított is egyet The Wooster Group néven, melynek 1977-től kezdődően egészen a 2000-es évek közepéig tagja és aktív közreműködője maradt a mozis karrierje mellett is.

4.Az első filmszerepéből rögtön kirúgták. Michael Cimino gigantikus léptékű, és gigantikusat bukó westernje, A mennyország kapuja című filmforgatása alatt néhány hét után megköszönték a munkáját, és teljesen kihagyták a karakterét a filmből.

5.Saját bevallása szerint sajnálja, hogy lemaradt egy csomó hagyományos szerepről a különleges külseje miatt.

„Az emberek csak akkor akarnak szomszéd fiúként látni a filmvásznon, ha a szomszédban egy temető van." Miközben a hétköznapi énje szerinte egy szélsőségektől teljesen mentes karakter, „egy egyszerű vidéki fiú Wisconsinból".

6.Mivel nagyon gyakran játszott gonoszokat és pszichotikus figurákat, ő az egyik legtöbbször filmvásznon meghaló színésze Hollywoodnak.

7.A szakasz forgatásán sárgalázat szedett össze, és napokig feküdt önkívületben.

8.Eddig négyszer jelölték Oscar-díjra (A szakasz, A vámpír árnyéka, a Floridai álom és az At Eternity's Gate című filmekért), de egyszer sem ő lett a kategóriája győztese.

9.Számos legendás, valóban élt személyt játszott el filmekben, többek között Vincent Van Goghot, Pier Paolo Pasolinit, T. S. Eliotot, Max Schrecket, sőt magát Jézus Krisztust is. Egy 2013-as Mercedes-reklámban pedig a Sátánt.

10.A rengeteg nagysikerű vámpíros film ellenére ő az egyetlen olyan színész, akit egy vámpír eljátszásáért jelöltek Oscar-díjra.

11.Nem sokon múlt, hogy övé legyen a filmtörténet egyik legikonikusabb szerepe is, hiszen a forgatókönyvíró Sam Hamm a külső hasonlóságra felfigyelve eredetileg neki szánta Joker figuráját az 1989-es Batman-ben. Végül mégis Jack Nicholson játszotta el a nevezetes gonosztevőt, örökké emlékezetes módon.

12.Közel három évtizedig élt párkapcsolatban a Wooster Group egy másik alapítótagjával, a színésznő Elizabeth LeCompte-al. Született egy közös gyermekük is, de a nő kérésére nem házasodtak sosem össze.

13.Később azért a házasság is összejött Dafoe-nak, 2005 óta az olasz rendezőnő, Giada Colagrande férje. Három közös filmet is készítettek már.

14.A felesége révén már olasz állampolgársággal is rendelkezik, és három helyen tart fenn otthont, New Yorkban, Rómában és Los Angelesben.

15.Legközelebb minden bizonnyal Wes Anderson rendező The French Dispatch című filmjében láthatjuk majd a moziban Willem Dafoe-t. A film már készen áll, és eredetileg a cannes-i filmfesztiválon láthatták volna először a nézők, hogy aztán júliusban a mozikba kerüljön. A koronavírus viszont módosította a terveket, az új bemutatódátum (egyelőre) október 14.