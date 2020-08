Michael Jackson fehér flitteres kesztyűje, amelyet Victory című 1984-es turnéja alatt viselt a popsztár, 112 ezer dollárért (33 millió forint) kelt el egy szombati poptörténeti árverésen - közölte a Heritage Auctions aukciósház.

Egy licitáló 119 ezer dollárt (35 millió forint) fizetett egy ritka 1958-as koncertplakátért, amelyen a rock and roll olyan nagyságai szerepelnek, mint Buddy Holly, Chuck Berry és Jerry Lee Lewis. A tarka plakáttal 16 zenész és zenekar három madisoni (Wisconsin állam) Big Beat-koncertjét reklámozták, a hangversenyen olyan nagy slágereket adtak elő, mint a Peggy Sue, a Great Balls of Fire vagy a Sweet Little 16.

Egy 1966-os fekete-fehér poszter, amely a Jefferson Airplane együttes egy San Franciscó-i koncertjéhez készült a pszichedelikus pop-art stílusában, több mint 11 ezer dollárért (3,2 millió forint) talált gazdára. Több mint két tucat licitáló harca tornászta a magasba a Bob Dylan egyik első nagy New York-i fellépésére hívó, kézzel írt 1963-as szórólap árát, amely így 4000 dollárra (1,17 millió forint) szökött fel.

Forrás: MTI