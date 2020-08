Mi jut eszedbe arról, hogy Michelin? Egyeseknek a Michelin-baba vagy az autók gumiabroncsai, míg másoknak a Michelin-csillag, amely az éttermeket minősíti. Akkor most a közlekedési vagy a gasztronómiai képzettársítás a helyes? Eláruljuk, hogy mindkettő!

Autószerelés és kulináris élmény

A Michelin-csillag történetének főszereplői egy francia testvérpár, Edouard és André Michelin. Ám mielőtt bárki azt hinné, hogy valami elegáns étterem tulajdonosairól van szó, eláruljuk, ők találták fel a modern, leereszthető gumiabroncsokat a 19. század végén.

De akkor mi közük a Michelin-csillaghoz? Nos, csak annyi, hogy mivel akkoriban még kevés embernek volt autója és még kevesebben ismerték az általuk feltalált újítást – amolyan marketingfogásként – létrehozták a Guide Michelint, azaz a Michelin útikönyvet, amely tartalmazta a legjobb autós útvonalakat és az azok mentén fellelhető legjobb éttermeket (is). Úgy gondolták, hogy a Guide Michelin kedvet csinál az embereknek a kocsikázáshoz, ennek köszönhetően pedig nagyobb szükség lesz majd a gumiabroncsokra.



A kiadvány 1900-ban jelent meg először és sok olyan információt tartalmazott, amelyet előtte egyetlen kiadvány sem. Például, hogy az egyes utak mentén hol található benzinkút, autószerelő műhely, szálloda és persze étterem. Az eleinte ingyenes útikalauz lassan fizetőssé vált, a Párizs és környékét tartalmazó térkép pedig egyre bővült, 1904-re pedig már több ország – köztük Olaszország, az Egyesült Királyság és Luxemburg is - külön kötetet kapott. A hoteleket és éttermeket azonban - egy idő után - nem csupán feltüntette a „Vörös Könyv", de rangsorolta is őket. Így születtek meg a Michelin-csillagok.



De ki és hogyan adja a Michelin-minősítéseket?

Az éttermek értékeléséért névtelen kritikusok felelnek, ők az inspecteur-ök, akik még a családjuknak sem beszélhetnek a munkájukról és komoly képzésen vesznek részt. Az ő feladatuk, hogy öt szempontot figyelembe véve véleményt alkossanak egy étterem konyhájáról és megítéljék, érdemes-e a Michelin-csillagra. A maximálisan adható csillagok száma 3,de már az is megtisztelő, ha egy étterem egyáltalán bekerül a kalauzba.

A 3 csillag maga a gasztronómiai élmény netovábbja, egy ilyen étterem pedig önálló úti célként is megállja a helyét. A 2 csillag azt jelenti, hogy olyan jó a konyha, hogy érdemes miatta letérni a legrövidebb útról és kitérőt tenni miatta. Míg az 1 csillag egy olyan kellemes hely, amely igen jó ételeket kínál, s amelyet szívesen ajánl a kalauz.



A Guide Michelin 120 éve töretlenül teszteli és ajánlja a legjobb éttermeket, s bár eredetileg a gumiabroncsok eladását ösztönző marketingfogásnak indult, mára a tökéletes gasztronómiai élmény osztályozórendszerévé vált, a Michelin-csillag pedig olyan szimbólummá, amelyet az egész világon ismernek.