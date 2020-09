A Michelin-csillagos éttermek olyan helyek, amelyek igazi gasztronómiai élményt nyújtanak. Az elismerést nem könnyű megszerezni, s ha sikerül, akkor sincs garancia rá, hogy örökre meg is marad. Kik adják, kik kapják és hogyan?

A Michelin-csillag története maga is kész érdekesség, amelyről korábban már írtunk is. A Guide Michelin, azaz a Michelin útikönyv egy 120 éves múltra visszatekintő kezdeményezés, amely manapság a világ legjobb éttermeinek Bibliája. A tökéletes gasztronómiai élményt osztályozó rendszer legfőbb elemei a Michelin-csillagok, amelyekkel kapcsolatban most összegyűjtöttünk néhány érdekességet.