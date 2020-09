Sokszor "egyszerű houstoni vidéki csajnak" hívta magát, még akkor is, amikor már a lábai előtt hevert az egész világ. Egészen kiskorától kezdve tudta, hogy ő más szeretne lenni, mint a többi kisgyerek, folyton érdeklődött, sokat olvasott. De mikor jött el az a pont, amikor a szülei is észrevették ő más, mint a többi? A kis Beyoncé aligha lehetett hat éves, mikor egy délutánon, éppen hazaérve az iskolából édesanyjának boldogon mesélte: új dalt tanított neki az egyik tanár néni. Mire Tina Knowles kíváncsian:

Na jó, akkor hadd halljam"

-felelte az asszony, aki ekkor még nem sejtette micsoda produkciót rittyent neki kislánya.

Sok gyermek valószínűleg szégyenlős arcpírral, zavartan tördelte volna éneklés közben az ujjait, de nem Knowles kisasszony! Ugyanis ő végig anyukája szemébe nézett és akárcsak egy szupersztár, eszméletlen magabiztossággal adta elő a kisiskolás nótát.

Ez volt az a pillanat, pontosabban fogalmazva "a pillanat", amit Tina soha nem felejt el, ettől kezdve pedig megpecsételődött Beyoncé sorsa.

Nagyobb korában művészeti iskolákba járt, ahol időben dédelgetni kezdték a torkában rejlő kincset. Az 1990-es évek második felében, tizenévesen robbant be a köztudatba a kor egyik legsikeresebb lánycsapata, a Destiny's Child frontasszonyaként, amkikkel napjainkig több mint 60 millió albumot és kislemezt adott el világszerte.

A banda 2003-as feloszlását követően jelent meg első szólóalbuma a Dangerously in Love, amely olyan slágereket jegyez, mint az RnB bulik himnusza a Crazy in Love vagy a Baby Boy. Ezzel a lemezzel a 2004-es Grammy-díj-átadón öt szobrocskát zsebelt be. A díjeső pedig továbbra is folytatódott, napjainkra Beyoncé 418 díjat kapott, ebből 24 Grammy. A Billboard magazin őt tartja 2000-es évek legsikeresebb női előadójának. Az RIAA adatbankja szerint a kétezres évek legtöbb lemezét és kislemezét eladó zenésze Amerikában.

Íme, néhány híres idézet tőle:

„A fiúk nevetnek a lányokon és amiken keresztülmennek miattuk, de akkor már nem fognak nevetni, amikor a saját lányuk arcáról kell letörölni a könnyeket, mert valaki ugyanígy bánt velük"

„Úgy gondolom, egészséges, ha ideges vagy. Azt jelenti, hogy valóban számít, amit csinálsz"

„Őszintén hiszek benne, hogy ha igazán keményen dolgozol, akkor az, amit igazán akarsz, előbb-utóbb megtalál téged. Tudom, hogy ezt könnyebb mondani, mint csinálni, de nem szabad abbahagyni a próbálkozást"

„Nem szeretek szerencsejátékokat játszani, de bízom annyira magamban, hogy saját magamra bármikor fogadnék"

„Mindennek, ami az életünk része, minden embernek, minden kapcsolatnak, mindennek oka van. És ha nagyon figyelsz, akkor kristálytisztán tudod, hogy mi a következő lépés. Olyan, mint egy kirakós, és minden a helyén van. Ahogy idősödünk, mindig előrébb lépünk, és végül azzá válunk, amivé válnunk kell"

„A nőknek sokkal jobban meg kell dolgozniuk az elismerésért. Nagyon dühít, hogy a nők nem jutnak egyenlő esélyekhez, ahogy pénzhez sem, mert a férfiak a pénz révén veszik kézbe az irányítást, a férfiak a pénzzel határozzák meg az értékeinket, hogy mi a szexi és mi nőies"

„Felejtsd el a szabályokat! Hogyan tudnánk fejlődni, ha közben nem változunk?"Iste

„Ha híres lesz az ember, úgy néznek rá, mint valami földönkívülire. A közönség a saját tulajdonaként kezeli. Az egész olyan valószerűtlen. Az ember azt sem tudja már igazán, hogy valójában kicsoda ő. Mert elég bonyolult lélek vagyok. Az életem tele volt konfrontációval és kiélezett helyzetekkel. Sok minden történt velem..."

„Az önértékelésed csak rajtad múlik. Nem kell attól függened, hogy más mit gondol rólad"

„Nem hiszem, hogy bárkinek is a kedvére kellene tennem. Szabad vagyok. Felnőttnek érzem magam. Növekszem. Bármit megtehetek, amit csak akarok. És azt mondok, amit akarok. Visszavonulhatok, ha úgy érzem jónak. Ezért dolgozok olyan keményen"

(Forrás: A Beyoncé-titok (Század Kiadó) )