Sokan a legszókimondóbb énekesnőként tartják számon Pinket, aki még a 2000-es évek elején robbant be a köztudatba. Az énekesnő a mai napon, szeptember 8-án ünnepli 41. születésnapját: íme, néhány információ róla, amik között biztosan van olyan, amit ezidáig nem tudtál.

Pink 1979. szeptember 8-született Alecia Beth Moore néven. Sokan azt hiszik, hogy azért lett a művészneve Pink, mert rózsaszín hajjal ismerte meg a világ, de az igazság ezzel szemben egészen más. Az énekesnő korábban egy interjúban mesélte el, hogy 8 éves korában nyári táborban volt egy kisfiúval, akibe szerelmes volt. Ez a fiú lehúzta a nadrágját, rámutatott a kislány fenekére, és azt kiabálta: „Ez az, Pink!", ő pedig sírva ment haza. Néhány évre rá megjelent Tarantino Kutyaszorítóban című filmje, aminek a főszereplői Mr. Pink, Mr. White és Mr Brown. Miután Mr. Pink volt az eszes, vagány karakter, és a barátaival elnevezték egymást, hogy ki melyik főszereplő, a többiek egyértelműen a Pinket szánták neki. Hát, így lett az énekesnő művészneve Pink. Kevesen tudják, de Pinket karrierje elején becastingolták egy csajbandába, aminek a neve Basic Instinct volt. Az együttes nem futott be, ezért két év után feloszlott, de az énekesnő nem adta fel: csatlakozott a Choice nevű bandához is, ami szintén tiszavirág életű volt. Szerencsére a kiadója felfigyelt Pink tehetségére és leszerződtette, majd 2000-ben megjelent első albuma, a Can't Take Me Home.

3. Egyik kedvenc mottója, ami egyben egy jó tanács, édesapjától származik: „Mondj igazat. Lőj csípőből. Ettől talán nem lesz sok barátod, viszont ellenséged egy se, mert pontosan tudni fogják, honnan jöttél"4. Pinknek nagyon nehéz kamaszkora volt, igazi problémás gyereknek tartották. Sokszor kimaradt az iskolából, 13 évesen már éjszakai klubokban énekelt, drogozott és ivott. 15 évesen drogtúladagolás miatt került kórházba. Egyszer még bolti lopásért is letartóztatták, és zűrös fiatalkora miatt a középiskolát majdnem 20 évesen fejezte be.

5. Pink és férje, a motocross versenyző Carey Hart négy év együtt járás után, 2006-ban házasodtak össze. Rendhagyó volt a lánykérés is, ugyanis Pink kérte meg Carey kezét, nem pedig fordítva. Első gyermekük, Jameson 2006-ban született, majd 2008-ban egy időre szétmentek, de szerencsére meg tudták menteni házasságukat. Lányuk, Willow 2011-ben született.



6. Az énekesnő 15 éves kora óta vegetáriánus, azonban volt idő, amikor evett húst: a Willow-al való terhessége alatt imádta a csirkeszárnyat, a szülés után azonban ismét elhagyta a húst, és azóta sem fogyaszt.

7. A 2018-as Super Bowlon ő énekelte az amerikai himnuszt. A felvételeken látszik, hogy mielőtt színpadra lépett, kiköpte a köhögés elleni cukorkát, ez a dal tökéletességéből azonban semmit nem vont le.

8. Pink sokszor szándékosan elrontja a koncertjein a dalszöveget, erre pedig nyomós indoka van: nem szeretné, hogy a közönség azt higgye, tátog.

9. Pink számtalan díjat zsebelt be karrierje során: Grammy-díjakat, Brit awardsot, MTV Australia Music Awardsot és MTV Europe Music Awardsot. 2003-ban épp a Grammy-díj kapcsán érte csalódás, ugyanis biztos volt benne, hogy a két jelölésből legalább egyet bezsebel, azonban üres kézzel távozott a gáláról. Pink annyira csalódott volt, hogy Robin Williams húzta ki a depresszióból: egy negyed órás rögtönzött stand-up műsort lenyomott, hogy felvidítsa az énekesnőt.



10. Pink korábban saját Twitter oldalán írt magának egy levelet, és bebizonyította, hogy nem riad vissza attól, ha meg kell mondani a véleményét. Az énekesnő a posztjában az öregedésről és a plasztikai műtétekről beszélt, és a bejegyzésében kifejtette, hogy bár nem egyszerű nőként szembenézni az öregedéssel, muszáj.

„(...) Szeretném, ha a gyerekem tudná, hogyan nézek ki, amikor dühös vagyok. Szerencsés vagyok, hogy sose függtem a külsőmtől. Eldöntöttem, hogy a tehetségem és az egyéniségem sokkal fontosabb, mint az arcom(...)"