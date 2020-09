Mi is az az ózon

Ózonréteg nélkül a földi élet nem létezhet! A Föld felszíne felett nagyjából 30 km magasságban található ózonpajzs feladata ugyanis, hogy visszaverje/elnyelje a Napból érkező UV-sugarakat (az UVC-t teljesen, az UVB-t nagymértékben, az UVA-t kismértékben), amelyek nagy dózisban károsítják a növényeket, állatokat és természetesen az emberre is veszélyesek.



Az ózont (O3) a 19. század közepén fedezték fel. Szerkezetét tekintve nagyon instabil molekulákról beszélünk, amelyek az 1970-es évek óta – az emberi tevékenységek mentén felszabaduló brómnak, klórnak és fluornak köszönhetően – egyre nagyobb mértékben károsodnak, s így az ózonréteg néhol veszélyesen vékonnyá kezd válni. A legnagyobb károkat az Antarktisz felett szenvedi el az ózonpajzs, ahol a '80-as évektől úgynevezett ózonlyuk figyelhető meg.

Mi történik, ha ózonlyuk alakul ki

Az ózonréteg nem egyenletes mértékben veszi körül a Földet: az Egyenlítő felett a legvastagabb és a sarkok felé haladva egyre vékonyodik. Nem meglepő tehát, hogy az első ózonlyukak is ezeken a területeken alakultak ki. De mi történik ott, ahol az ózonpajzs meggyengül?

az alacsonyabb légköri tartományokba jutó UVB sugárzás károsítja a sejteket és gyengíti az immunrendszert

és gyengíti az immunrendszert genetikai mutációt idézhet elő

idézhet elő növeli a daganatos betegségek arányát

arányát szemkárosító hatású

hatású növeli az üvegházhatást

károsan hat a planktonok életciklusára, így felborítja a tengeri élővilág táplálékláncát

Mit tehetünk az ózonréteg megóvásáért

1987-ben Montrealban írta alá 46 ország azt a jegyzőkönyvet, amely értelmében ezek az államok vállalták, hogy csökkentik azoknak a vegyi anyagoknak a kibocsátását, amelyek károsítják az ózonréteget.