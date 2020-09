Magyarország egyik legtehetségesebb zenei formációja, Patocska Olivér és Barabás Dávid duója ismét egy látvány- és hangzásvilágában is minőségi anyaggal jelentkezett. Az új szám nem csak a dalszöveggel, hanem a hozzá készült klippel is feszegeti a határokat. Olivér nem titkolt célja, hogy a Gondolatok által arra bíztassa az embereket, hogy a nézzenek a dolgok mögé és törekedjenek arra, hogy minél komplexebb képet kapjanak a világról.

„Mi a valóság? Honnan tudja a kíváncsi, érdeklődő, hogy melyik információ az, ami hiteles? Egyáltalán azzal foglalkozik, amivel kellene? Mivel kellene érdemben foglalkozni? Szabad-e az átlag ember, vagy csak az illúziójában él a szabadságnak?" - teszi fel a kérdéseket az énekes.

A Gondolatokban ezekre is keresi a választ, miközben a verzéken át a véleményét sem rejti véka alá.

„A művészet szépsége a szubjektivitás! A videóklip egy társadalomkritika, a világ három legismertebb politikusát használtuk eszköznek, nőt is, férfit is, egyik és másik oldalról is, hogy ne a személyekre fókuszáljunk, hanem arra, amit mondani szeretnénk" - mesélte Olivér.

A frontembert a 2013-as X-Faktor-ban ismerhették meg a nézők a ByTheWay együttes tagjaként. A műsor történetének legsikeresebb zenekara második helyezést ért el a tehetségkutatóban, és vált a közönség egyik abszolút favoritjává. A verseny után nem sokkal Olivér kilépett a bandából, majd 2015-ben visszatért a zenei szcénába, ezúttal már Barabás Dáviddal közös formációjával.

Az OliverFromEarth sikere azóta is töretlen: a rádiók előszeretettel pörgetik zenéiket, BLR-rel közös „A világ az enyém" című szerzeményük 2019-ben elnyerte a Budapest a Fiatal Tehetségekért díjat is, Lófejű című szerzeményük pedig már mintegy félmilliós megtekintést generált a YouTube-on. Tavaly óta pedig minden hétköznap a képernyőről is visszaköszönnek a srácok, hiszen a nagysikerű Mintaapák című sorozat már jól ismert főcímdalát is ők készítették.

Olivérék kreativitásának tényleg csak a képzelet szab határt, nézzétek meg a klipet itt!