Sofi Oksanen, Jonas Jonasson, Stefan Ahnhem és Wu Ming-yi, személyesen mások mellett Háy János, Nyáry Krisztián, Závada Pál és Bereményi Géza is ott lesz a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásáron október 15-18. között a Várkert Bazárban.

Az eseményt járványügyi óvintézkedésekkel, szigorú biztonsági előírások mellett rendezik meg. A fesztivál négy napja alatt mintegy hatvan programmal várják az érdeklődőket - közölték a szervezők kedden az MTI-vel. A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál kapcsolódó programjaként megvalósuló rendezvényen mutatja be legújabb könyvét többek között Barabási Albert-László, Háy János, Jászberényi Sándor, Karafiáth Orsolya, Kerékgyártó István, Kiss Tibor Noé, Mucsi Zoltán, Nyáry Krisztián, Pető Péter, Rubik Ernő, Tisza Kata és Závada Pál. A Margón rendhagyó irodalmi-zenei műsorával fellép Pátkai Rozina, valamint Bereményi Géza és Járai Márk.

A járvány megváltoztatta az életünket, de az olvasás segít megérteni, hogyan lehet együtt élni az új helyzettel. A kultúra elsősorban szabadságot jelent számunkra, ezért a járványügyi óvintézkedéseket komolyan véve idén biztonságos Margót szervezünk, hogy mindenki találkozhasson kedvenc íróival" - idézte a közlemény Valuska Lászlót, az esemény igazgatóját. Mint kiemelte, az olvasók tavasszal háromszázezren tekintették meg az online Margó programjait, az őszi eseményre ezért internetes közvetítéseket is terveznek. A

fesztiválon online vesz részt a finn Sofi Oksanen, akinek Tisztogatás című regényét 38 nyelvre fordították le, a svéd Jonas Jonasson, aki A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt című világsikert jegyzi, a skandináv krimiszerző Stefan Ahnhem és a tajvani Wu Ming-yi, utóbbi friss regényét, Az ellopott biciklit mutatja be. A szervezők a nézők és a közreműködők biztonságát szem előtt tartva regisztrációt vezetnek be, a látogatószámot csökkentik, a maszkviselés kötelező lesz az épületen belül, és a további intézkedésekről folyamatosan tájékoztatnak a felületeiken. A járványügyi intézkedések miatt a könyvvásárt hagyományos formában nem tartják meg, de a friss megjelenések online és a helyszínen is kedvezményesen megvásárolhatók lesznek. A rendezvényen hatodik alkalommal adják át a legjobb első prózakötetnek járó Margó-díjat, melynek nyertese a pénznyeremény és a próbafordítás mellett tízmillió forint értékű médiatámogatást kap a Bookline jóvoltából - írja a MTI.